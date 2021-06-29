Fed評估央行數位貨幣報告將出爐 副主席：好處不明還可能有風險

美國聯準會（Fed）今年夏天將公布一份發行央行數位貨幣（CBDC）可行性報告之際，Fed 金融監理副主席 Randal Quarles 周一（28 日）表示對此想法持懷疑態度，並指出目前 CBDC 好處還不清楚，冒險開發可能會帶來相當大風險。

Quarles 對大多數支持 CBDC 的論點持懷疑態度，他在猶他州銀行家協會（Utah Bankers Association）的演講上說：「CBDC 的潛在好處還不清楚，相反的，可能會帶來重大而具體的風險。」

Quarles 提到的不利因素之一是，如果民眾能夠繞過傳統銀行直接從 Fed 購買數字貨幣的話，將會為金融體系帶來挑戰。同樣，如果 Fed 進一步介入這一領域，消費者透過銀行間競爭獲得的好處可能會減少。

此外，他也擔心 CBDC 系統的安全性難以設計，可能遭受駭客惡意攻擊。

支持 Fed 發行 CBDC 的人表示，CBDC 不但可以加速支付系統發展，尤其是國際支付系統，而且對那些沒有銀行帳戶或無法使用現有數位支付系統的人來說也有好處。

美國里奇蒙 Fed 總裁巴金 (Tom Barkin) 也對 CBDC 表示懷疑，並表示國內已有名為「美元」的數位貨幣，如果還想提出更好的數位貨幣計畫，目前還沒有看到不錯的想法。

從本質來看，Fed 的 CBDC 將與每天交易的數位化美元相同，只是 CBDC 不受銀行擔保，而是由 Fed 支持。那些沒有銀行帳戶的人可以使用 Fed 的系統轉帳。支持者表示，譬如在新冠疫情或類似的危機期間，透過中央銀行的數字貨幣系統向民眾發放刺激款項會更加容易。

但 Quarles 認為，該系統的設計可能既困難又昂貴，可能需要國會通過，並且對於已經存在的系統來說是多餘的。

在 Fed 宣布對 CBDC 的研究時，主席鮑爾上月曾說，「重點是確保一個安全高效的支付系統，為美國家庭和企業提供廣泛的益處，同時也擁抱創新。」

支持 CBDC 的人擔心，如果 Fed 不跟上數位貨幣的步伐，可能會失去其在全球金融體系中的地位，而美元作為全球準備貨幣的霸權最終將受到威脅。

但 Quarles 表示，鑒於美元相對穩定的價值、在全球金融市場的重要性以及美國公債和美元的深度和系統重要性，對美元的任何真正威脅「似乎不太可能」出現。

他也認為比特幣等加密貨幣幾乎沒有威脅，「比特幣及其同類產品幾乎肯定仍為一種有風險的投機性投資，而不是一種革命性的支付方式，因此它們絕不可能影響美元的作用或需要推出 CBDC 因應。」

Quarles 表示，他認為 Fed 研究涉及的過程是「真正開放」的、且「沒有定論」，在他看來，「建立美國 CBDC 的門檻很高」。