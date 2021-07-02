新生命表上路 七大壽險保費升降比一比 長照險最多貴三成

壽險業第六回生命表本周上路，對許多險種的保費造成大變動，每家公司漲價、調降的幅度都不同，統計七大壽險公司，長照險是漲最多的險種，漲幅最高達三成，而定期壽險降最多，降幅最多也是達三成。

所謂「第六回生命表」，即保單計算死亡率及保費的重要依據，由於第五回生命表已使用近 9 年，隨著現代醫療進步、環境與經濟持續改善，近年來國人壽命持續延長，第六回合生命表上路後，更貼近現在國人平均餘命延長的事實，死亡保費因此降低。

不過，新生命表上路後，並非所有險種保費都會變便宜，長照險、住院醫療險、手術醫療險都會變貴，統計七大壽險，又以長照險漲幅最多，平均漲幅達 10-30%，住院醫療漲幅約 5-10%，手術醫療險則落在上調 3-15% 不等。

至於降價的險種，龍頭國泰人壽分析，主要是壽險，純壽險的費率降幅一般較大。

由於每一家壽險公司的漲幅、降幅度不同，保戶投保之前還是要做好功課，哪一家、哪一種險種的保費漲最多、或降最多，整理如下：

●富邦人壽

類長照約漲 10%，住院醫療險約漲 5%，手術險則約漲 3%。調降的部分，房貸壽險約降 12%~15%，定期壽險約降 11%，終身壽險約降 3%。

●國泰人壽

長照險及重大疾病險的費率漲幅較大，可達約 10~15%、而住院醫療險則調漲約 10%，但若同時具有健康險及壽險性質的綜合險則需視組成的比重而有所不同。

但國泰人壽強調，因 7/1 後商品架構將可能進行重新調整，其費率則較不適合直接比較。

降價部分，定期壽險降幅可達約 20~30%、而終身壽險則調降約 5~8%。

●中國人壽

部分長年期健康險漲幅約 5%～15%。部分傳統型壽險商品降幅約 2%～20%。

●新光人壽

長照險漲幅約 10~30%，餘無調漲。終身壽險降幅近一成，餘無調降。

●南山人壽

目前僅針對一張醫療險進行調費，漲幅約為 9%。

調降的部分，以定期壽險最多，降幅達 10% 以上；終身保障型壽險次之，降幅約 5~10%；終身理財型壽險較少，降幅多在 5% 以內。

●全球人壽

特定疾病終身健康保險附約平均漲 15%。降價部分，定期壽險附約平均降 30%。

●遠雄人壽

醫療健康保險附約漲約 10%，手術醫療終身保險附約則漲 15%。降價部分，美元利變型終身壽險降約三成，定期壽險降約 20%。