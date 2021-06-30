退休金+長照費最多上看1920萬元 保險新制上路前做好保單檢視

金管會修訂「第 6 回經驗生命表」將於明 (7/1) 日上路，有鑑於此，永達保經提醒保戶，據統計，退休金加上長照費用，合計至少要準備 940-1920 萬元，因此趁保險新制上路前，應做好保單檢視，看看退休、醫療保障缺口是否足夠。

7 月將上路的保險新制，將讓定期壽險、保障型終身壽險等險種可能調降保費，但是，隨著國人平均壽命延長，造成的長壽風險，包括：失能扶助險、住院醫療險或是手術醫療險等醫療險保費，恐會調漲 10% 以上。

在此情形下，就要試算退休金、長照費用所需金額，再輔以檢視保單，看看保障是否足夠，依據內政部統計處 2020 年統計，國人平均壽命為 80.9 歲，其中男性 77.7 歲、女性 84.2 歲，皆創歷年新高，65 歲退休後還有 15~20 年要生活，在不考慮通膨及醫療支出的狀態，以每月 3 萬元~ 5 萬元生活費計算，至少要準備 540 萬~ 1200 萬元的退休金。

此外，老年之後，不健康的狀況會逐漸出現，除了慢性病、癌症、手術住院醫療之外，長期照護的需求，也要考慮。根據統計，一旦發生長照需求，時間約 8 年~ 10 年，以每月 4~6 萬元的照護費用計算，至少需要準備 400 萬~ 720 萬元，也就是說，退休金加上長照費用，合計至少要準備 940-1920 萬元。

因應高齡社會及不可預期的醫療風險，永達保經董事長吳文永建議，關於退休規劃，民眾應未雨綢繆，透過時間複利效果的增額終身壽險，長年期分攤繳交保費，減輕準備壓力，藉由時間複利增值的特性，累積一筆養老照護費用，提前做好部署規劃。

以 35 歲為例，選擇 20 年期繳費，規劃 151 萬保額的增額終身壽險，年繳保費 12 萬 649 元，二十年後，有 250 萬 7355 元資金可運用。期間仍可隨著收入增加適時加碼，調整年繳保費，累積可觀的退休金。

面對長壽帶來的健康風險，民眾對於慢性疾病、住院醫療、重大疾病的保障需求普遍提升，應以實支實付醫療險做好基本的保險保障規劃。

一般來說，健保給付以外的自費醫療費用，可以由實支實付保險理賠，例如，小腿不小心被機車排氣管燙傷，就醫經過多次門診治療，又自費購買人工皮、去疤藥膏，總共花費 5180 元醫療費用，因購買了實支實付 (額度 5 萬元以內)，獲得全數理賠。

永達保經表示，購買實支實付醫療險要考慮額度，例如，頸椎或椎間盤突出手術自費材料就要 30 多萬，若第一張保單額度不足，因為自 2020 年 11 月 8 日起一人限購 3 張實支實付醫療險，因此建議再規劃第二、三張，同時也要注意收據正副本及病房費額度的問題，以及保單條款上是否條文明定：門診手術所實際支付當日之醫療費用，以支付各項保險金，並非融通理賠。

永達保經表示，因應新疫情時代所帶來的數位需求，考量有投保需求但又擔心接觸風險的客戶，可以透過保經公司的專屬保單健檢平台，客戶只需將保單拍照提供，即可進行線上保單健檢，檢視保單關係人資料、找出客戶或家人的保障風險與缺口，業務代表提供即時的保單建議規劃。

一旦有投保需求，透過以電子文件代替紙本要保書的行動投保作業，以視訊方式錄影留存客戶親晤親簽紀錄進行投保，就可以讓保戶安心在防疫期間也能補足保障。