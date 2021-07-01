股市的比價效應：威峰VS祥碩；威盛VS智原

萬寶投顧楊惠宇指出，評價股票的方式有很多種，有從基本面中的本益比、獲利成長及毛利率，有從技術分析守撐破壓、KD 指標、M 頭 W 底等，也有從籌碼大戶進出、融資融券來去做判斷，另外還有沒有別的評價方式？

台灣的股票加起來約有 1700 多檔，楊惠宇說透過「產業」類別的方式來將這些股票分類，好處是當一個族群產業趨勢產生轉變，一定會有某檔股票特別突出，此時相關其它具同等條的個股將有機會進行「補漲」，也就是所謂的「比價效應」，所以第一檔領頭羊來不及跟上的投資人，就可透過邏輯脈絡從中找到其它機會。

這樣的例子其實不勝枚舉，就像國巨 (2327-TW) 上來後，第一個想到的是華新科 (2492-TW)，穩懋(3105-TW) 帶動 宏捷科 (8086-TW)、全新(2455-TW)、世芯(3661-TW) 攻上千元時，金麗科 (3228-TW) 才在 270 元附近，後來一路上攻到 615 元，都是明顯比價而上的例子。

有趣的是，不是每個比價時程都相同，而這和族群性有關，像長榮和陽明，友達和群創，合晶和台勝科，因為族群連結性較強，所以上漲時往往同步而行，至於驅動 IC 天鈺 (4961 -TW) 是在一月底由 120 元直飆至 4 月高點 395，而敦泰 (3545-TW) 則是在 3 月才又發動，上面提到的金麗科，則是在世芯攻頂時才進行補漲，可見時間上的差異能造成投資上獲利的機會。

台積電 (2330-TW) 領先全球獨霸在於其先進製程代工能力，而在晶片微小化下，未來電子產品將會裝進更多晶片，如何讓彼此能快速傳遞資訊 ？高速傳輸晶片負起了重責大任。

楊惠宇指出，所謂「條條大路通羅馬」，傳輸的方有 USB、PCIe、SATA、Thunderbolt 等，但太多的格式會帶來資料傳遞上的困擾，於是主流漸漸往 USB4、PCIe Gen4 靠攏，其中高速傳輸晶片代表為 祥碩 (5269-TW)、 譜瑞(4966-TW) 及 威鋒(6756-TW)。

祥碩產品規格包含 Host、Hub 端之控制晶片，譜瑞則以中繼器為主，因為晶片越做越小下，彼此距離拉遠，許多訊號尚傳遞到半路己開始衰竭，需要利用中繼器將訊號放大或延續，兩者都屬高速傳輸，功能不同，但股價都站上了千元。

楊惠宇表示既然祥碩和譜瑞成為千金股，同概念的威鋒就值得市場期待，威鋒在前年挾著 USB 提材一度衝上 440 元價位，但在規格尚未統一下，獲利成長不符合市場預期，股價最低來到 211.5 元，而如今在英特爾及 AMD 相繼推出新平台下，USB Type-C 將成為連接線外型標準，是未來介面統一下的最大贏家。

若仔細觀察，威鋒本益比 42 倍，比起祥碩的 30 倍及譜諯的 24 倍來看似乎過高，但為何股價為三者最強？要知道股市看的是未來，只要未來有成長性，市場自然願意給予高本益比，譜瑞今年獲利預估成長 30%、威鋒上看 80%，而祥碩則是持平，未來成長前景反應在股價上，400 元關卡壓力整理完後，將再挑戰歷史高點 440 價位。

楊惠宇強調講到威鋒，自然不得不提到 威盛 (2388-TW)，持股威鋒 57.55% 為最大股東，早期做晶片起家，購過併購跨入處理器市場，雖然後面和英特爾訴訟後落沒，但仍掌握晶片組產品技術，和 智原(3035-TW) 為少數股價未上百元之 IP 股。

智原為 聯電 (2303-TW) 旗下 IP 及 NRE 部門切割而出，為台灣最早之 IP 廠，21 年前掛牌時股價一度飆至 411 元，但因舊款 IC 研發趕不上時代，以致歷年獲利都只在 1~2 元間，今年因為有 NRE 的遞延認列，加上先進製程毛利更高下，獲利可望有倍數成長來到 2.5 元水準。

相較於同樣看準中國市場，將晶片技術直接賣給上海兆芯的威盛似乎更有想像空間，上海兆芯為中國前六大 CPU 廠，目前大陸市場之 CPU 主要還是採用英特爾及 AMD，這在美中關係不佳下極為不利，威盛持有兆芯 14.75% 股權，將受惠中國扶植半導體趨勢。

除了相關技術售出利益外，往後威盛就不必再花費大量的時間及成本來發展維護相關架構，加上旗下小金雞威峰加持，與智原股價相差 35% 的威盛，將有機會進行比價空間。

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