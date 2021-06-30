蔡明彰觀點：航運、鋼鐵領軍 啟動傳產半年報EPS上修潮

今天報告的主題是「航運、鋼鐵領軍 啟動傳產半年報 EPS 上修潮」。

萬寶投顧蔡明彰強調，台股真的是台灣之光，台股上半年收盤不僅創下歷史新高，漲幅 20.5％，在主要國際股市績效僅次於越南、俄羅斯，居第三。這是 1986 年新台幣大升值熱錢行情之後，再次台股在全球股市大放異彩。

台股從去年 12 月突破 1990 年天價 12,682 點之後，屢次刷新歷史記錄，每次推手都是外資，但這次主要買盤來自內資，而且是散戶，顯示台股的結構正在改變。

台股結構改變，發生以下現象，國內銀行總存款 44 兆元，但不滿足史上最低一年定存利息 0.8％，出現定存解約潮，證券劃撥帳戶餘額逾 3 兆元，史上最高。散戶大軍隨時將進入股市，5 月台股突然急跌 2,500 點，到 15,159 點，散戶逢低買進台股 ETF，一個月吸金 600 億元，創單月最大紀錄。其中，元大台灣 50(0050-TW) 大增 317 億元，若 5 月低點買進台灣 50，現在大賺 17％。如此報酬率，使內資更狂熱，週二台股刷新歷史高點，當天外資賣超 146 億元，今年來累計賣超 4,100 億元。

但外資大賣，卻把台股賣到全球股市漲幅第三，顯然外資做錯了，於是週三台股持續噴出，再次改寫歷史高點，令人見識內資主導台股的威力，當內資主導台股時代來臨，許多的現象隨之變化。

萬寶投顧蔡明彰強調，以往看內資是以投信為指標，但今年來投信僅買超台股 362 億元，對比以散戶為主的融資餘額，今年來大增 1,000 億元，餘額近 2,800 億元，創 10 年新高，說明散戶取代投信成內資新指標。

現在跑步進場的散戶，又使用高槓桿的融資操作，恐怕沒有耐心慢慢佈局電子股，因為電子股今年並非台股主流及飆股，現在電子股只佔大盤成交量比重不到 4 成，巧婦難為無米之炊，不太可能出現集體大漲，當然不是內資散戶的菜。

散戶對台股的熱情將具體反映在融資餘額水準，現在融資餘額 2,800 億元，創 10 年高點，但比較歷史水準仍有很大差距。2011 年 9,220 點融資 3,100 億元，2007 年 9,859 點融資 4,100 億元，2000 年 10,393 點，融資更創下 5,600 億元的歷史最高，預計下半年一波又一波的內資進入台股，融資大行情將展開。

萬寶投顧蔡明彰強調，散戶的融資買盤將會追逐強勢股，以航運、鋼鐵為首的傳產，在 8 月 15 日公告半年報後，將會密集上修今年 EPS，股價現在就提前表態。

為何多數電子股今年沒有表現，因為去年疫情居家隔離、遠距商機使 EPS 基期墊高，台積電 (2330-TW) 去年 EPS 成長 50％，來到 19.97 元，今年半年報即使很好，也不會把今年 EPS 23 元再大幅上調，年初高點 679 元的本益比 30 倍，已是高點了。

但傳產的情況完全不一樣，去年 EPS 基期太低，今年受惠歐美經濟重啓，EPS 大幅成長，並且市場低估傳產的爆發力，等到半年報發佈，才被迫上修今年 EPS，自然股價會大漲。

萬寶投顧蔡明彰強調，航運的貨櫃三雄就是不斷上修 EPS，而股價漲不停的最好例子。長榮 (2603-TW)、陽明(2609-TW)、萬海(2615-TW) 第一季財報 EPS 7 元，5 月中旬發佈財報，股價首次站上 100 元，市場對貨櫃三雄 2021 年 EPS 上調至 30 元，週三萬海漲停創 321 元天價，8 月中旬前公告半年報，估第二季 EPS 10 元，上半年 EPS 17 元，又下半年運價看漲，相信市場將再次上修貨櫃三雄今年 EPS，至少上調到全年 35 元以上。

散裝輪半年報發佈後，也會密集上修全年 EPS，BDI 指數再創 11 年高點，其中巴拿馬型 BPI 6 月來狂漲 47％最多，受惠經濟重啟的糧食需求，並且南美洲乾旱，BPI 今年來大漲逾 200％。擁有巴拿馬船型較多的慧洋 - KY(2637-TW)、台航 (2617-TW) 下半年 EPS 成長力道最強。台航擁有 7 艘巴拿馬船型，佔船隊總數近一半，申報持有陽明 1.3 萬張，入帳 18 億元，將廠房借款改善財務。週三慧洋 - KY 及台航雙雙漲停，快速反映 BPI 的大漲效應。

週三傳產的大牛股中鋼 (2002-TW)、中鴻(2014-TW) 發動了。中鴻 5 月 EPS 0.48 元，前 5 月 2.06 元，由此看來第二季 EPS 可望 1.4 元，優於預期 1.2～1.3 元。中鴻今年 EPS 將從原估的 4 元上修至 4.5 元，外資摩根士丹利上調中鋼目標價到 50 元，週三盤中站上 40 元，中鋼半年報公佈後，市場也會將 2021 年 EPS 從原估的 3～3.2 元，上修至少到 3.6 元，以目前價位計算的本益比僅 11 倍，顯然股價仍有上漲空間。

萬寶投顧蔡明彰強調，最近鋼鐵都漲在小鋼炮，許多人不見得認同，但中鋼、中鴻漲了，再鐵齒的投資人都必須承認傳產是台股最大主流的事實。於是內資買盤向外擴散，不再侷限航運、鋼鐵。週三玻陶的台玻 (1802-TW)，造紙的華紙(1905-TW)、永豐餘(1907-TW)，紡織的宏益(1452-TW)、南紡(1440-TW)，塑化的亞聚(1308-TW)、台苯(1310-TW) 等明顯價量俱揚，表示資金進來了。

為什麼中鋼、中鴻是今年傳產的信心指標？雖漲幅不及貨櫃三雄，但長榮、陽明、萬海，現在這個價位多數人只看，不會參與。但中鋼、中鴻價位可被散戶接受，半年報公佈後，市場上修全年 EPS，將引動其他塑化、紡織、造紙、玻陶的跟進，上調 EPS。

由於航運、鋼鐵以外的傳產 6 月來漲幅不大，7 月將成內資買進對象，以塑化的亞聚為例，上游原料乙烯跌到每公噸 900 美元，但近來 PE 報價開始反彈，使利差擴大，估第二季 EPS 1 元附近，半年報 EPS 近 2 元，全年由 3 元上修到 3.2～3.6 元，EPS 與中鋼相當，但價位明顯低於中鋼。

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