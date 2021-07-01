〈台股盤中〉航運王洋帆續攻一度大漲百點 再衝17863點續寫新高

美股四大指數漲跌互見，台股今 (1) 日早盤開高後面臨獲利了解賣壓，兩度回測平盤，但午盤前資金開始回流電子股，加上航運族群續強領軍，大盤漲幅擴大，一度強漲百點，最高來到 17863.9 點，續寫新高，預估成交量放大到 6300 億元。

電子權值股進入下半年傳統旺季，權王台積電早盤雖一度翻黑，但午盤買盤進駐下翻紅，鴻海、大立光也同步翻紅，帶領大盤創高，但矽晶圓指標中美晶、環球晶同步走弱，跌幅接近 1%，聯發科也在盤下震盪。

盤面資金持續湧入航運族群，受惠運價上漲、需求暢旺，台航、萬海、台驊投控攻上漲停，陽明、長榮雙雙站上 200 元整數關卡、漲幅達逾 9%，慧洋 - KY、新興、中航、裕民、四維航表現也不俗。

被動元件大廠國巨宣布併購奇力新，以股份為對價取得奇力新 100% 股權，市場預期，國巨合併奇力新將為新國巨集團貢獻 15% 營收，並同步提升獲利、每股純益，激勵奇力新強漲逾 7%，國巨早盤也開高，午盤前漲幅則收斂至 1%。

馬斯克透露旗下 SpaceX 星鏈計畫衛星網路將在 8 月覆蓋全球，也讓盤面上衛星太空供應鏈強勢表態，網通廠台揚開高走高，午盤前攻上漲停價位，金寶漲逾半根停板，康舒、公準、事欣科漲幅也都超過 2%。

從大盤資金比重觀察，資金持續流向航運、鋼鐵族群，午盤前航運資金比重高達 33%、鋼鐵股 20%，合計占比超過 5 成，電子族群資金比重則僅達 25%。

法人指出，短期盤勢仍將由傳產主導，但下半年進入科技股傳統旺季，若資金回流電子股，可望帶動大盤新一波漲勢，續創歷史新高，短期則可留意上市櫃公司第 2 季營收、下半年營運展望，布局位階較低個股。