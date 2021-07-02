嚴峻旱災席捲美西 專家：水情不改善 穀價恐再漲逾30%

受氣候變遷影響，美國西部正遭逢 20 多年來最嚴重的旱災，有專家警告，若水情吃緊依舊無法改善，穀物價格可能在 7 月底輕鬆漲逾 30%。

Hackett Financial Advisors 總裁 Shawn Hackett 表示，在旱災干擾下，許多主要小麥產區情況不太樂觀，可能導致高品質小麥極度短缺。

Hackett 認為乾旱將持續至 7 月底，導致小麥價格上升至每蒲式耳 10 美元至 11 美元，甚至更高。數據顯示，春麥期貨近期合約價為每蒲式耳 8.09 美元，短短 3 個月時間已漲了 31%。

美國農業部一份報告指出，如今美國高達 89% 的春麥產區正在承受乾旱影響，其中超過五分之四產區旱災情況嚴峻、極端甚至異常，使春麥作物良率僅達 20%。

Teucrium 投資組合經理 Jake Hanley 稱道，過去 3 年的同一時間點，春麥良率均超過 60%，當前春麥良率卻創下 30 多年來新低，幾乎是前所未有的情況。

春麥蛋白質含量較高，我們一般吃的麵包、披薩餅皮以及貝果，都是春麥研磨後生成的麵粉下去製作的，其他蛋白質含量較低的小麥作物則通常作為動物飼料。

另一項刺激春麥價格上揚的原因為玉米市場的活躍。美國農業部周二 (29 日) 發布報告稱，因庫存低於交易商預期，玉米價格至少上漲了 10%。

Daniels Trading 市場策略師 John Payne 表示，由於交易員預期部分農民將以小麥替代玉米作為動物飼料，小麥價格也跟進漲約 5%。