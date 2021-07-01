併購前哨戰再進一步 安泰銀先簽團協解決勞資議題

安泰銀 (2849-TW) 出售傳聞已經多年，安泰銀企業工會一直希望先簽團協再賣，在國票金 (2889-TW) 上周解除競業禁止後，意味著併購進展續進，安泰銀資方終於與企業工會簽訂團協，勞資議題有解，併購前哨戰再進一步，接下來國票金、安泰銀行大股東才是核心問題。

國票金搬開與日本樂天銀行純網銀的競業禁止路障後，安泰銀行今 (1) 日也宣告，已於昨日與安泰銀企業工會簽訂「團體協約」，以具體行動保障員工權益。

安泰銀表示，此次簽訂的團體協約達 44 條，協約內容是遵循勞動法令規定、以保障員工工作權為出發點，藉由建立勞資雙方平等溝通對話管道，以落實公司治理、善盡企業社會責任。此次能在謀求員工、股東及公司間最大利益前提下，與企業工會達成協議而簽訂團體協約，是對和諧勞資關係推進了一大步。

安泰銀行進一步指出，團協除了包括行員業務訓練、同仁離職後回任優先聘用、薪資調整方案之適用、提供行員優惠存款與員工團體保險等，具體保障全體員工的權益之外，也會協助全體同仁未來如遇到勞動爭端，可透由勞資雙方協商機制，獲得有效解決。

由於安泰銀行喊賣多年，一旦併購往往都會牽動到勞工權益變動，據了解，安泰銀企業工會希望爭取到除了年資結算，還有優惠補償費用，按照其他金融同業工會一樣，希望以 2N(N 指年資) 加上年齡基數計算。

在安泰銀資方簽訂團協後，與國票金雙方的併購看似又推進一步，但兩家公司大股東背後的角力戰，才是併購主要問題。

安泰銀行部分，大股東分別為隆力和宏泰集團，宏泰集團雖然持股比少隆力很多，但因為在董事會席次上各戰 4 席，在「55 波」優勢下握有「優先准駁權」。國票金股東結構也很分散，目前大股東旺旺集團站在贊成併購方，但是公股及其他大股東幾乎都反對。

據了解，安泰銀大股東隆力，因為是私募基金緣故，希望拿現金走人，但依據安泰銀行淨值估算併購價，國票金需拿出超過 300 億元，若要如隆力所願以現金併購，國票金大股東旺旺勢必得加入增資，然而旺旺一旦增資，將牽動「產金分離」的持股比例紅線。

因此，市場人士大多預期很難走現金併購一路，而會以國票金發特別股發動併購的機率較高，由於國票金董事會已經授權董事長魏啟林洽談併購交易，這也將考驗魏啟林與隆力的談判角力。