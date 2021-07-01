美夏季黑五在即 百思買後疫情期折扣力道卻不大 券商：股價利多

百思買 (BBY-US) 是疫情時期的大贏家，但即使該公司 5 月公布強勁的報，其股價也沒有獲得大力提振，投資者對該公司後疫情時期的表現採觀望態度。

Raymond James 分析師 Bobby Griffin 週三研究報告分析百思買狀況並指出，百思買現在的折扣優惠比今年稍早時少了許多，透露出該公司並沒有承受因消費者需求下降而必須進行促銷的壓力。

美國 7 月 4 日的假日被視為「夏季黑五購物日」。Griffin 表示，百思買邁向假期的促銷力道「可以表明其庫存和消費者需求處於相較健康的水準。我們的線上和店內通道審視表明，百思買夏季迄今促銷的頻率和水準均低於去年的水準。」

Griffin 表示，百思買沒有大力促銷的事實應該會讓投資者放心不少，因為一些投資者本來擔心，百思買將被迫大力促銷才能抵抗需求較去年水準狂降的衝擊。

事實上，Griffin 寫道，「由於居家遊玩 / 學習 / 工作的趨勢，消費者對科技支出的增加，所以電子產品的需求依然高昂。」

當然，由於去年美政府發鈔刺激經濟，加上居家防疫的命令提振了當時的銷售，所以現在一些非必需品和高價商品的銷售量可能會下降。但他指出，相較於疫情前的水準，個人電腦、平板電腦和電玩遊戲的 Google 搜尋次數仍居高不下。鑑於房市強勁，家用電器的需求也依舊強勁。

Griffin 重申百思買股票「優於大盤」的評級，稱百思買應該會持續受益於「消費電子產品越來越重要」這一點。

百思買週三僅小漲 0.1%，收 114.98 美元，該股今年迄今漲幅超過 16%，且過去 12 個月上漲了 32.6%。