無畏疫情擾亂供應鏈 亞馬遜Prime Day首日業績強強滾

儘管在疫情擾亂供應鏈與消費性電子產品折扣不多的情況下，亞馬遜 (AMAZ-US) 的「Prime Day」會員購物日銷售業績依然強勁，活動開跑第一天的總銷售額比去年成長 8.7% 至 56 億美元，不過消費者單筆平均支出下降，3C 產品也不再是最熱賣類別。

Prime Day 從周一美東凌晨 3 點開跑，周二午夜前結束。Adobe 的數據顯示，首日銷售額將成長至 56 億美元，突破去年感恩節的線上金額。

分析師預估今年 Prime Day 銷售額將介於 95 億至 120 億美元，刷新紀錄，該活動在 2018 年的線上銷售成長 54%、2019 年成長 64%。去年 Prime Day 受疫情影響延到 10 月舉行，分析師並未將兩次數據相比。

Adobe 的數據也顯示，雖然玩具、家電及電子產品是今年購物日中折扣最優惠的產品，但其實優惠的幅度不多，分別為 12%、5.2% 與 3%。

另據 Numerator 數據報導，在購物日活動的 32 個小時內，亞馬遜消費者的單筆支出平均為 47.14 美元，低於去年 10 月的 54.64 美元，也低於 2019 年 7 月的 58.91 美元。

Numerator 表示，消費者購物類別有所轉變，去年最受歡迎的電子產品在今年排名直落四，排在家庭必需品、園藝用品與服飾品之後。

今年亞馬遜的「Prime Day」購物日活動恰逢許多國家解封疫情限制，再加上目標百貨 (TGT-US) 、沃爾瑪 (WMT-US) 等其他零售業者搭上亞馬遜購物日的便車大舉促銷，激烈相當競爭。

據路透調查，亞馬遜在不同國家販售的商品折扣也不同，如可攜式藍芽喇叭 JBL GO 2 Speaker 這類電子商品，在美國的線上折扣僅 6%，然而在德國、義大利、西班牙及法國的線上折扣為 20% 至 32%。

其他如玩具類別在美國的折扣也比歐洲國家少，根據路透分析定價工具 Keepa 編纂數據，美國只有 20% 的折扣，英國則是 22%、義大利 26%、西班牙則最優惠給出 28% 的折扣。

亞馬遜聲明表示，不同國家的優惠有些微不同，也強調 Prime 會員能在購物日享有大量的購物折扣並省下不少的購物開銷。

不過部分賣家表示，由於新冠疫情導致運輸成本增加、倉儲能力有限與晶片短缺影響電子產品等因素，供貨可能會有困難。

數據分析公司 Stratfyd 消費者購體驗策略與分析副總裁 Kurt Trauth 也點出，高成本正擠壓著亞馬遜的中小型賣家，他們沒有足夠的預算給顧客超殺折扣。

一家亞馬遜的美術用品賣家 VersaChalk 表示，今年的購物日不會提供任何優惠，因為購物日根本無法盈利。

亞馬遜股價周二隨大盤攀高，收盤上漲 1.49% 至每股 3505.44 美元。