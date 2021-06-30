綜所稅申報今天最後一天 約4萬多戶還沒報稅

109 年度綜所稅申報即將在今 (30) 日截止，根據財政部統計，截至 29 日共有 634 萬件完成結算申報，約占去年總申報件數 99.37%，估算約 4 萬多戶還沒報稅，財政部呼籲，尚未申報的民眾可在今天午夜 12 點前，善用網路申報，不僅可避免外出群聚，可退稅者還能在 7 月 30 日前領取退稅金額。

根據財政部統計，截至 29 日共有 634 萬件完成結算申報，以去年總申報件數 638 萬件計算，比重達 99.37%，其中有 207 萬件採稅額試算，422 件以網路申報，兩者合計件數共 629 萬件，占已申報件數比重達 99.21%。

另外，營利事業所得稅已完成結算申報約 97 萬件，已超過去年總申報件數 96 萬件)，108 年度未分配盈餘申報 59 萬件。

財政部提醒，109 年度所得稅結算申報期限僅剩今天，雖然各區國稅局循例，將在申報日最後一天加班至晚上 7 點，但仍呼籲民眾多利用手機、平板或電腦於今日 24 時前透過網路完成申報。

財政部說，採網路申報，包含稅額試算線上或電話語音回復，其退稅案件可於 7 月 30 日退稅；另外，醫事人員如因防疫工作無法在今天完成申報者，可於今年 8 月 2 日前檢附執業執照，就近到國稅局辦理綜合所得稅申報。

另外，透過網路申報系統下載資料如需更正，例如調整所得額、扣除額、扶養親屬等，可先完成申報，待疫情趨緩後再洽戶籍所在地國稅局辦理更正；如有未申報所得，可依稅捐稽徵法第 48 條之 1 規定自動補報繳並加計利息，免予處罰。

如果是受疫情影響而有繳稅困難者，可至「財政部稅務入口網」申請分期延期繳稅，也可於戶籍所在地國稅局上班時間內以電話申請，其延期期限及分期期數，不受應納稅額金額多寡限制，最長可延期 1 年，分期 3 年 (36 期)。