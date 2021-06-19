CNN專訪高端疫苗廠 陳燦堅：最終數據能令大眾信任

週五 (18 日) CNN 獨家訪問高端疫苗廠，面對外界質疑疫苗保護力問題，高端總經理陳燦堅表示，最終數據公開、透明，相信最終能令大眾信任。

新冠肺炎本土疫情持續，對疫苗的需求也急速提昇，但面臨疫苗短缺問題，目前除了接受美國、日本等國捐贈外，蔡英文政府還正式發函授權台積電及永齡基金會代表政府洽談 BNT 疫苗，並且力挺國產疫苗，以解「缺疫苗」燃眉之急。

高端疫苗 (6547-TW) 近期宣布二期臨床試驗解盲，是首間申請食藥署申請緊急使用授權 (EUA) 的本土企業，期望下月底就能開打疫苗，高端預測，最終一年可產製 4000 到 5000 萬劑疫苗。

CNN 記者提問高端廠，在未知保護力的情況下，申請緊急授權是否太操之過急？高端海外事業發展經理唐克漢反問：「沒有接種疫苗，就沒有保護力，那結果又會如何？」

高端總經理陳燦堅表示：「目前 99.8% 的受試者都有成功誘發免疫反應，最終數據公開、透明，相信最終能令大眾信任。」

陳燦堅還提到，一旦高端疫苗上市，他肯定會打自家疫苗。

根據 Our World In Data 週五公布的最新數據顯示，世界人口至少 21.1% 的接種了一劑新冠 (COVID-19) 疫苗。全球實施注射 25 億劑疫苗，每日接種約 3390 萬劑，台灣疫苗接種率處於後段班，約 1%。低收入國家只有 0.8% 的人至少接受過一劑疫苗。

台灣衛生福利部疾病管制署週五數據顯示，累計台灣已接種 1,321,839 人次，約 1% 的人口接種新冠疫苗，1,273,121 人次接種 AstraZeneca 疫苗，48,718 人次接種 Moderna 疫苗。