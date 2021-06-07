富邦金訂ESG五年大計 將停止新承作高碳排產業投融資

富邦金 (2881-TW) 今 (2020) 年邁入成立 60 週年，延續在企業永續的長期努力，擘劃低碳等全新的 ESG 四大策略，加速推動永續轉型，今 (7) 日宣布 20 項 2025 年 ESG 目標，且針對電廠等五項高碳排敏感性產業，決議停止新承做投融資。

富邦金控於 2015 年底啟動「永續經營 ESG 願景工程」，經過六年發展與精進，今年適逢集團 60 週年，進一步擬定全新 ESG 四大策略主軸：低碳、數位、激勵與影響；其中，「低碳」策略部分，持續深化氣候變遷因應作為並作出具體承諾，將針對電廠、煤礦業、水泥業、石化業及鋼鐵業等五大高碳排敏感性產業擬定准入及撤資標準。

富邦金控表示，今年起將不再承做新的燃煤電廠專案融資，同時也是首家金融機構承諾不再投資燃煤比大於 50% 的電廠，除非資金明確用於綠能轉型的計畫。

富邦金進一步說明，在煤礦業方面，將不再新增僅開採煤炭的礦業公司融資案件；針對水泥業者，將不再新增以露天開採方式取得礦石及以旋轉窯方式生產水泥熟料之融資。

石化業主要針對海外客戶的四項業務，包含：原油探勘開採、垂直整合 (含原油探勘 / 開採 / 煉油及油品銷售)、油田服務及輸送管道、煉油等將不再新增融資。

鋼鐵業方面則不再新增煉鋼廠新設高爐的專案融資、而針對現有高爐產能佔總產能 50% 以上的案件，其相關擴充鋼鐵產能的資本性支出亦不再新增融資。

未來五年，富邦金控也將戮力達成以下目標：承作綠色金融餘額達 2.45 兆元、提供氣候相關保險商品與服務達 70 億元、綠債市場承銷參與率提升至 34%，帶動價值鏈永續轉型。

富邦金控強調，希望投資、貸放的每一塊錢，都是對環境、社會有益的，不僅是停止提供資金給高碳排產業，另一方面更積極地跟客戶及被投資企業進行議合，引導並協助他們善用資金進行綠色轉型，另外，針對煤礦業、水泥業、石化業、鋼鐵業，富邦金控亦將不再提供會產生大量碳排的營運 / 製造模式新增融資。

在客戶服務上，秉持最適切需求原則，透過「數位」策略，大幅提升子公司數位金融服務的涵蓋率及成長率，包括：富邦人壽電子通知單、台北富邦銀行數位平台實動戶數、富邦產險電子保單與電子車險強制證、富邦證券電子交易實動戶數等。

「激勵」不僅是賦能的展現，亦是富邦金控在員工關懷上重要的策略主軸，以形塑多元、尊重、溝通和諧之氛圍，打造友善健康的幸福職場，並以設定持續入選台灣高薪 100 指數成分股為目標。

富邦金控以「Run for Green 奔向綠色」為主軸，董事長蔡明興表示，富邦金控視 ESG 為企業重要承諾，落實永續經營更是引領富邦走過一甲子的關鍵，期許富邦可以扮演永續經營與責任金融的領航者，積極支持低碳轉型的企業、帶動責任投資風氣、幫助潔淨能源發展。

