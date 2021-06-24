富邦金再發函日盛金 重申重視員工權益、將積極勞資協商

富邦金控 (2881-TW) 今 (24) 日表示，已於昨日再度發函日盛金控 (5820-TW) 及轄下子公司，重申重視日盛員工權益立場，將積極參與日盛金控及轄下子公司之工會團體協約協商，及員工權益相關議題，並敦請日盛金控及轄下子公司與該公司共同商議，以期共同維護勞資和諧，保障員工權益，共創多贏。

富邦金控於 3 月 30 日交割後取得日盛金控過半股權，由於受到疫情影響，日盛金控已公告股東會遞延至 8 月 31 日召開，雖富邦金控取得實質經營權時程延後，但富邦金控表示，仍將積極參與協商，維護員工權益的立場態度不變。

富邦金進一步指出，已與日盛金控暨子公司企業工會、日盛銀行企業工會的代表，針對團體協約的勞資雙方協商程序與方式進行討論，富邦金控並已指派協商代表團隊名單，以期日後取得控制權後能無縫接軌順利續行協議。

富邦金控昨日再發函致日盛金控及子公司，再次表達積極參與工會團體協約協商及員工權益相關議題之立場。同時，富邦金控身為日後繼受並履行團體協約的當事人，也再次重申，請日盛金控及轄下子公司有關工會團體協約協商及員工權益相關議題，均與該公司共同商議，以利於該公司後續以合併後存續公司的身份履行團體協約。

富邦金控強調，一向視員工為公司最重要的資產，長期以來與企業工會組織均維持良好的互動關係，且率先民營金控於 2015 年與工會簽訂台北富邦銀行及富邦證券之團體協約，並獲得勞動部頒獎表揚。富邦金控也持續致力提升員工福利，如提供優於法令的 10 週有薪產假、每胎新生兒補助 10 萬元等生育與育兒補助。

自新冠肺炎疫情以來，富邦金控更展現標竿企業典範，率所有企業之先成立篩檢站，並提供確診慰問金、有薪公傷病假、有薪防疫假，及新增員工法定傳染病保險且保費由公司全額負擔，提供員工最完善的照顧與關懷。富邦金控也期盼，未來日盛金控同仁加入富邦金控大家庭，將可共享富邦金控完善的員工照顧，並在更寬廣多元的平台上，共同參與富邦金控未來成長。