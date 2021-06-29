〈書摘〉「吃苦」當吃補！每日一杯蒲公英淨化茶，遠離脂肪肝

免疫系統最主要的功能是清除死亡或有缺陷的細胞，其效率會因為飲食、生活壓力而改變，也會隨著生理年齡增長而減退。一般成年人平常一年出現感冒微恙次數約 2-5 次，但年齡漸長，會發現感冒及感染次數愈多，同時休息復原的天數愈長，運氣不好時，還可能會發生嚴重的感染症，如支氣管炎、肺炎、敗血症、膀胱發炎及黴菌的感染。

另外也有些人經年累月與免疫疾病奮戰，像是糾纏我媽媽廿多年的類風濕性關節、前日本首相安倍晉三的潰瘍性大腸炎，或是汗疱疹、簡單型疱疹、自體免疫疾病及癌症預後感染問題等都跟免疫系統有關。有些人症狀輕，有些人卻感到生不如死。

維持良好的免疫力必須建立一個防護金三角，讓身心靈都獲得滿足及平衡，同時從內到外的生活方式也要注意，過度使用藥物如止痛藥、抗生素，日常飲食及生活中曝露過多的除草劑、殺蟲劑、塑化劑、荷爾蒙、食品添加物、輻射及油漆、塗料的重金屬等，或是喝酒過度都會使免疫力的平衡出現問題。

西方藥草學認為調整免疫力需要分層：活化深層免疫力、啟動表層免疫力及荷爾蒙的平衡。如果對照五行，免疫力與肺、脾的功能運行最相關，因為脾、骨髓、血球等製造及氣血輸送至全身息息相關，尤其是長時間免疫力失調的人，光用藥物在解決體表的皮膚問題，絕對是不夠的！

深層免疫力著重體質調整，如長時間過敏、身體慢性發炎者如疱疹、汗疱疹、氣喘。含有皂素（saponins）及多醣體（polysaccharides）的藥草及食物與身體免疫機轉有關，如黃耆、五味子、刺五加、紫錐花、靈芝、黨蔘等都屬於這類的藥草。只要呼吸道或皮膚過敏超過一年者，建議使用這類的藥草。

深層免疫力的調養還涉及促進免疫力及調節免疫力，需要苦味劑（Bitter）及改善體質（Alterative）等二類藥草是活化深層免疫力的左右護法。苦味藥草具有明顯苦味，人類攝食苦味的藥草用於胃腸消化保健已有數千年歷史，苦味能夠刺激味蕾與中樞神經產生連結，刺激食慾、產生相關的消化液如唾液、胃液和膽汁，由於膽汁是幫助脂肪的代謝，因此有助於清除肝火、排毒作用及臟器修復力。

苦味食物如芝麻葉、蒲公英、朝鮮薊、A 菜及菊苣等，可以幫助消化、促進腸道功能、腸道菌種健康及營養吸收，甚至減少「腸漏症」，目前認為有些免疫力失調、過敏及慢性發炎與疼痛，或者控制不良的糖尿病可能與腸漏症有關。

另外像是蒲公英、歐蓍草、啤酒花、洋甘菊、艾菊、聖薊及乳薊也都是苦味藥草，有助促進食慾，並促進肝臟製造膽汁，強化膽囊釋放膽汁功能，有些人膽囊發炎及膽結石，是此部分功能不通暢，膽汁能夠幫助代謝脂肪，並有助肝臟、胰臟及十二指腸的功能，幫助虛弱的體質恢復、穩定血糖及加速身體的排毒功能。藥草學確實將這類藥草列為苦味調和劑（bitter tonic），並發現很多帶苦味的藥草有胰島素功能，可以穩定血糖如蒲公英、葫蘆芭籽、乳薊籽及苦瓜籽，甚至可以穩定血壓，還有助消化道及肝膽胰健康，從上述可知，俗諺常說的「吃苦當吃補」確有其事！長時間使用可以讓健檢報告不再出現紅字。

我的飲食有一個祕訣，每天一定會吃些苦味劑的藥草或食材，幫助調整免疫功能。早上我都會喝含蒲公英、牛蒡、薑及迷迭香等組合的蒲公英淨化茶，當作咖啡提神，對於有便祕困擾的人，也有解便祕之效。年輕時脂肪肝跟隨我十多年，在我學習藥草並落實在生活後，脂肪肝大概兩年後自動消失，家族的糖尿病及免疫疾病的魔咒目前還沒有找上我。

（本文摘自《香藥草的自癒力》第 4 章 免疫力）

來源：天下雜誌出版