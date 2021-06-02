孫正義軟銀集團又一挫敗 傳投資對象Katerra有意收攤

根據科技網站《The Information》的報導，有數名消息人士向該媒體透露，日本軟銀集團 (9984-JP) 有投下鉅額資金的美國新創企業 Katerra，在燒掉超過 20 億美元的資金之後、向員工們表示有意結束公司營運。這恐怕是軟銀集團繼 2019 年投資共享辦公室業者 WeWork 失利之後，又一次吸引眾人目光的嚴重挫敗。

Katerra 是一家從事營建的新創公司，該公司在 2020 年的時候對外表示、他們在全世界擁有超過 8000 名的員工。

軟銀在去 (2020) 年底前，已透過旗下願景基金 (SVF) 向 Katerra 投資了大約 20 億美元。而在去 (2020) 年 12 月的時候，軟銀又砸下了 2 億美元來救助經營陷入危機的 Katerra、讓該公司得以躲開破產命運。

根據 The Information 的報導內容，Katerra 手中握有數十件已經過關的案子，但是這些建案也很有可能不會執行。關於 Katerra 結束營運的理由，除了疫情造成的影響之外、勞力及資材成本的上揚也都是背後主因。

有關 The Information 的該則報導，Katerra 的公關負責人沒有作出回應。而在軟銀集團方面，該公司的公關負責人則是不表意見。