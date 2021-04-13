晶技Q1毛利率35.5%創新高 單季每股稅前賺2.38元登頂

頻率元件廠晶技 (3042-TW) 今 (13) 日公布首季自結，單季毛利率 35.5% 創新高，稅前盈餘以 7.37 億元創新高，每股稅前盈餘達 2.38 元。

晶技 2021 年第一季營收為 33.11 億元，創新高，毛利率 35.5%，季增 5.3 個百分點，年增 5.7 個百分點，稅前盈餘 7.37 億元創新高，年增 1.43 倍，每股稅前盈餘為 2.38 元。

晶技第一季因營運規模擴大，以及有利的出貨結構，毛利率達 35.5%，創新高，優於法人預估的 31%，且為晶技自 2020 年第三季以來，連三季站上 30% 大關。

日系外資最新報告指出，在今年 5G, WiFi 6, IoT、電動車、自動駕駛輔助 (ADAS) 的需求下，估晶技今年營業利益率將提升到 18.1%，較去年增加 3.5 個百分點， 不過實際上營業利益率已衝高突破 2 成，達 20.75%，季增 5.85 個百分點，年增 7.95 個百分點，也推升單季稅前盈餘 7.37 億元創新高，年增 1.43 倍，每股稅前盈餘為 2.38 元。

晶技去年投入 15 億元資本支出完成擴充台灣平鎮廠、寧波廠及重慶產能，由於目前頻率元件設備採購前置期高達 8 個月，晶技已在去年提前訂購 4 條生產線，預計第二季浙江寧波廠陸續完成安裝，將有助小型化頻率元件產品產能再提升。

晶技晶技去年獲利寫新高，估今年 5G 應用產品出貨預估將成長 4 成，晶技並上修資本支出，由 22 億元提高為 25.9 億元，增幅 17.73%，瞄準 5G、網通及車用市場。