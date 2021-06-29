全台掀重劃區熱 台中海線遠雄造鎮超亮眼

台中海線崛起的契機來自 2010 年的縣市合併，中央和地方政府投注的建設預算是舊縣區時代的好幾倍，其中，交通建設最明顯反映出台中城市擴張往海線靠攏的趨勢，台中港特定區是向上路、台灣大道、國道四號三大橫向動脈起訖點，還有國道 1 號、3 號、61 快速道三大縱線形成交通路網。同時，國 4 延伸 74 號即將完工，有望大幅縮短灣區與市區通勤時間，台灣大道捷運藍線亦完成綜合規劃，加上眾所矚目的三井 OUTLTE 二期，也預計在今年底開幕試營運，讓台中港特定區市鎮中心成為海線八區 50 萬人口的中心點，更形成中彰投苗 30 分鐘生活圈。

遠雄在廣達 117 公頃的台中港特區擁有 1.2 萬坪土地，且距離三井 Outlet、清水國民運動中心僅 5 至 10 分鐘車程，是台中港特定區市鎮中心的正中心，規劃複製林口、三峽造鎮經驗，讓「遠雄之星」系列磁吸首購家庭買氣。

遠雄在台中海線地區造鎮案已完銷 8 期 2600 戶，生活機能快速成型，第 9 期新案「遠雄幸福成」預計於下半年登場。(圖: 業者提供)

遠雄靠著造鎮第一品牌的威力，在台中海線創造 8 年 8 期推案完銷奇蹟，今年迎來台中港特區建設利多到位的起飛期，趁勢在第三季推出案量規模最大的第 9 案「遠雄幸福成」，將在八德路與八德二路 6,782 坪基地上，蓋出台中海線灣區最高的 8 棟 28 層樓地標建築，總銷約 140 億元。同時，為因應疫情前湧入的詢問熱度，現階段現場也導入線上預約、分流賞屋的貼心服務。

遠雄房地產副專沈柏祐表示，台中海線「遠雄之星」有超過半數的來客和買家，都對遠雄三峽、林口造鎮成績印象深刻，就有購屋客反饋，「這幾年全台各縣市不乏新興重劃區，有推案熱，但都缺乏整體規劃與綠美化，更因各建案推案時程和銷況不同，拖慢重劃區入住率和成熟時間，比過就知道遠雄造鎮多厲害。」他進一步指出，「新重劃區有沒有造鎮案領頭當大磁鐵，真的有差。」遠雄建設確實成功為海線發展創造話題，也帶動寶佳旗下的勝美、太子富宇、櫻花、長虹、春虹、協和、聖璽、聚力、佳福、和唐等上市櫃建商與在地建商跟進，一起推動區域房市的良性競爭。

遠雄造鎮計畫都選在市中心開發飽和，開始飆漲的時機點，「超前佈署」有潛力的衛星城市，台中七期、單元二、中科因飽和而飆漲，首購剛需板塊往海線位移，短短 6 年內海線激增逾萬人口，房市交易 5 年增 8 成，去年房價更以 15% 漲幅一舉躍居「增值王」。

