缺料加劇 代工廠Q2轉保守 Q3需求仍旺

遠距商機延續下，今年筆電需求可望維持高檔，但受零組件缺料影響，電子五哥中僅廣達 (2382-TW) 5 月營收維持正成長，其他包含仁寶 (2324-TW)、緯創 (3231-TW)、和碩 (4938-TW)、英業達 (2356-TW) 均呈現衰退，業者指出，第 2 季缺料狀況較首季嚴峻，下修本季出貨目標，但仍樂觀看待第 3 季訂單需求。

廣達雖面臨缺料問題，但去年 8 月以來，連續 10 個月每月筆電出貨達 600 萬台高檔水位，5 月出貨 620 萬台、月增 1.64%，也是五大代工廠中唯一正成長，廣達表示，第 2 季整體零組件狀況確實較首季嚴峻。

廣達預期， 6 月筆電出貨量仍可望站穩 600 萬台以上，但料況將影響出貨，根據廣達原先預期，第 2 季筆電出貨可望較首季 1900 萬台季增約 5%，但 4-5 月出貨約 1230 萬台，等同 6 月單月筆電出貨需達 670 萬台，才可望達標。

仁寶、緯創 5 月筆電出貨分別 380 萬台、180 萬台，均月減逾 1 成，仁寶指出，零組件吃緊導致部分訂單遞延出貨，第 2 季筆電出貨季增逾 1 成目標不便，目前訂單仍穩健，能見度已達今年第 3 季，緯創訂單也同樣看到第 3 季。

和碩、英業達均對第 2 季出貨轉趨保守，和碩認為，6 月出貨受缺料影響，整體第 2 季筆電出貨目標從原本季增 5-10%，下調到季增 5%，英業達 5 月筆電出貨也較原預期下滑，同樣下修第 2 季筆電出貨。

業者指出，訂單需求仍強，關鍵在零組件料況，由於第 2 季消費性電子新品開始拉貨，加上手機、車用等各應用需求產生排擠效應，預期下半年狀況可望逐步緩解，不過仍需關注近期國內疫情、東南亞部分地區封鎖限制對供應鏈出貨影響程度。