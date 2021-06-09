代工廠5月營收出爐 廣達逆勢成長、仁寶月減1成

代工廠廣達 (2382-TW)、仁寶 (2324-TW)5 月營收出爐，雖然整體電子零組件缺料狀況嚴峻，但廣達 5 月筆電出貨逆勢成長，達 620 萬台，也推升單月營收達 850.52 億元、月增 0.3%，是目前 5 月營收唯一成長的筆電代工廠，仁寶則受料況影響，5 月營收達 802.02 億元、月減 10.2%。

廣達 (2382-TW)

廣達 5 月合併營收達 850.52 億元，月增 0.3%、年減 8.9%；累計前 5 月營收達 4388.43 億元、年增 19.6%；出貨方面，廣達 5 月筆電出貨達 620 萬台，月增 1.64%、年增 31.91%，今年以來每月出貨均維持 600 萬台高檔，累計今年出貨已達 3130 萬台、年增 88.55%。

廣達表示，筆電需求維持高檔，5 月筆電出貨符合預期，雖然零組件缺料嚴峻，但依目前訂單、季底效應，預期 6 月筆電出貨仍可望站穩 600 萬台水準，也將力拚第 2 季出貨較首季 1900 萬台成長。

因應國內疫情，廣達指出，將持續關注零組件供給狀況，公司內部也持續強化防疫措施，目前僅居住在疫情較嚴峻的員工維持居家辦公，其餘員工都正常上班，但嚴格執行分區分流分層措施。

東南亞廠區方面，廣達表示，因應各國防疫政策，均滾動檢討相關措施，旗下泰國廠設在春武里府，距離疫情較嚴重的地區有 3 小時車程，廠區也強化防疫，目前營運一切正常。

仁寶 (2324-TW)

仁寶 5 月受零組件吃緊影響，單月營收滑落至 802.02 億元，月減 10.2%、年減 8.5%；累計今年前 5 個月營收達 4395.43 億元、年增 20.8%。

出貨方面，仁寶 5 月筆電出貨達 380 萬台，月減 13.64%、年減 9.52%，主因是受零組件吃緊影響，累計今年以來筆電出貨達 2130 萬台、年增 30.67%。

仁寶指出，訂單動能穩健，能見度已達今年第 3 季，但短期 CPU、面板、電源 IC 等零組件吃緊狀況較首季更加嚴峻，因此導致部分訂單將遞延出貨，將力拚達到第 2 季筆電出貨季增逾 1 成目標，但全年筆電出貨仍以年增 10-15%，達逾 4700 萬台為目標。

非個人電腦方面，仁寶表示，第 2 季也受零組件吃緊影響出貨，但隨著第 3 季平板、智慧裝置、穿戴裝置等新品拉貨動能增溫，維持逐季成長、全年雙位數成長目標。

疫情方面，仁寶表示，配合政府三級防疫措施，分組分流、居家辦公措施同步延長至 6 月 28 日，目前也針對新進員工實施快篩，東南亞廠區方面，因越南廠在疫情較為趨緩的永福省，加上當局積極防疫，目前營運維持正常。