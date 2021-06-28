0056股東38萬人注意 新成分股「增5刪2」出爐

元大高股息 ETF(0056-TW) 受益人數達 38 萬人、規模逼近 800 億元，追蹤之臺灣高股息指數 6 月初公布成分股調整，已於上周五 (6/25) 調整完畢，名單中新增友達 (2409-TW) 等 5 檔、刪除聯強 (2347-TW) 等 2 檔。

此次新增成分股分別為：友達、群創 (3481-TW)、長榮 (2603-TW)、南帝 (2108-TW)、超豐 (2441-TW)，刪除聯強、神基 (3005-TW)。

元大投信說明，此次新增的成分股並非傳統投資人心中的高股息概念股，但因為產業前景翻轉，這幾檔新成分股可望獲利呈現 10 倍、20 倍成長，使這檔 ETF 不但有機會參與成分股的資本利得，也為明年的 ETF 配息水準提供充足底氣，因此被選入指數的成分股中。

此外，調整成分股後，0056 的新投資組合整體股息殖利率不俗，尤其股息殖利率前 10 高的成分股，更有 7.23% 的平均殖利率表現。

元大投信表示，0056 於 2007/12/26 掛牌上市，至今在市場已超過 13 個年頭，歷經多次市場多空循環，綜觀過去元大高股息 ETF 的表現，不論是配息率或者是填息紀錄皆有目共睹；且不但提供投資人配息，也有資本利得，成立以來含息累積報酬率為 154.4%，不負國民 ETF 稱號。

相較於投資人自己參考過去殖利率研究存股名單，元大高股息 ETF 追蹤臺灣高股息指數，該指數由富時指數公司與臺灣證券交易所聯合編製，其核心邏輯為挑選臺灣 50 指數與臺灣中型 100 指數中，預測殖利率較高的前 30 名標的作為組成成分股，自指數發布至今已逾 14 年，核心邏輯從未改變。

臺灣高股息指數定期於每年 6 月、12 月進行成分股審核，6 月是台灣上市企業密集公布股利政策期間，因此能即時審視成分股，反應最新公司股利政策，追求最佳表現。

該指數有別於其他高股息指數以歷史殖利率做參考，而是採用湯森路透 (Thomson Reuters) 資料庫中分析師提供的預測殖利率，避開企業改變股利政策的風險，投資組合共 30 檔成分股，降低對單一標的預測失準的風險，過去的指數殖利率也驗證此方法的有效性，配息與股價表現受到投資人肯定，為國內高股息 ETF 典範。

元大高股息 ETF 研究團隊提醒，ETF 為被動投資，原則上是複製具有明確投資邏輯的指數表現以提供投資人符合該邏輯的市場報酬。元大高股息 ETF 一直以複製臺灣高股息指數表現作為投資目標，期望持續帶給信任此投資邏輯的投資人良好投資回報。