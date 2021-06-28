避險情緒是否會繼續下去？關注美國就業數據等

受鮑威爾主席國會作證的影響股市反彈

在前一週，因 FOMC 暗示有可能會提前加息，所以股市下跌，外匯市場中避險情緒加強，美元、日圓受寵。而在上週，除了備受矚目的鮑威爾主席在國會作證中表示現在的物價上漲只是一時的，經濟政策沒有改變，被市場認為對於加息是否定的鴿派以外，其他 FOMC 成員的發言也都是鴿派較多，所以，前一週的避險情緒反轉，導致股市上漲，外匯市場中美元和日圓走弱。

美國公債市場中短期殖利率因對經濟政策正常化的期待依然很強，走勢依舊堅挺以外，在前一週因避險情緒上漲受阻的長期殖利率也開始緩慢上漲。

【美元指數、S&P500、美國公債殖利率（10 年、2 年）、黃金的變化】

由上至下，美元指數、S&P500、美國公債 10 年殖利率、美國公債 2 年殖利率、黃金的變化



【美國公債不同剩餘期限殖利率的變化】

最近一直下調的長期公債殖利率也在上週開始稍微上漲

資料來源：U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

【最近 5 週中每週五的美國公債殖利率曲線圖相比較】

短期公債殖利率維持上週走勢，依舊在較高的水平波動以外，因避險情緒有緩和，長期公債殖利率也與前一週相比有所上漲。



資料來源：U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

關注美國就業統計數據和歐元區消費者價格指數等經濟指標，以及新冠病毒變異的傳播。

這週將發佈 6 月的就業數據。

因市場最大焦點就是 9 月份以後的就業數據，該數據將在 10 月 8 日公佈，屆時額外的失業保險將會到期，所以這次的數據對市場的影響有可能是限定性的。但是，現在對於美國經濟政策的關注度依然很高，對於最近的勞動市場狀況市場有可能會做出過激反應，與事前發佈的 ADP 就業數據一起都需要注意。

另外，在就業數據之前公佈的每週失業保險新申請人數與上個月數據相比的話，稍微有所增加。

【美國新申請失業保險的人數】

因疫情減少的僱用人數是否在順利恢復，平均時薪是否在持續上漲，失業率降低、勞動參與率上漲等，可以從多個角度來查看美國的勞動市場情況。

【美國的非農業部門僱用人數變化】

歐元區將會發佈消費者物價指數的初值。消費者物價指數是預測 ECB 經濟政策的重要經濟指標之一。

連同事前發佈的德國消費者物價指數一起，歐元區的物價是否維持上漲趨勢將會成為市場焦點。

【歐元區的消費者物價指數變化】

另外，發達國家因疫苗接種對新冠肺炎的警惕逐漸降低，但是，最近又因變異株（Delta 型）感染擴大。

澳大利亞的悉尼封城等，擔心對經濟出現負面影響。如果感染持續擴大的話，各市場的避險情緒有可能還會加強。

主要貨幣的強弱

上週的外匯市場因受鮑威爾主席國會作證的影響，避險情緒加強，在前一週強勢的美元和日圓也開始走弱。

而澳元、加元、紐元的資源國家貨幣開始走強。

【上週主要 8 種貨幣對的相對貨幣強弱圖】

上週因日圓全面走弱，所以，美元 / 日圓和日圓交叉盤的貨幣對之間都出現了非常高的相關性。



【上週的美元 / 日圓、日圓交叉盤的相關性】

從上週的主要貨幣和美國股指（此處顯示與股指代表 US500 的相關性）的相關性中來看，與前一周一樣，股指與美元直盤、股指與日圓交叉盤之間都出現了較高的相關性。



【上週的主要金融產品和美國股指的相關性】

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此文章來源日本網站 marketpulse，文章內容為日文翻譯。

圖表上日語解釋：

買いポジション：多頭

売りポジション：空頭

買い注文：買入訂單

売り注文：賣出訂單

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