〈觀察〉車用接棒宅經濟需求 零組件廠營運有撐

隨著歐美地區陸續施打疫苗，市場認為，宅經濟帶動的筆電相關需求，在今年恐將告一段落，連接器等零組件訂單動能恐放緩；不過，業者認為，隨著解封、晶片供給狀況逐步回穩，車用、工控及資料中心等需求，可望銜接宅經濟的需求，持續推升營運成長。

近來筆電周遭零組件拉貨出現放緩的狀況，如連接器、電源供應器等供應商的營收也出現回檔修正，雖然市場多數認為，是零組件長短料所致，但也不排除筆電累積太多庫存，需求遭到高估的雜音出現。

外資就認為，今年筆電成長趨勢不變，但需求確實有放緩跡象，加上晶片供應吃緊，第二季出貨量的季增幅度恐不如預期；美國筆電品牌大廠惠普 (HP) 更下修今年筆電出貨目標，從 7000 萬台降至到 6000 萬台，修正幅度 15%。

雖然筆電中長期需求出現雜音，不過，連接器業者仍看好，隨著歐美解封，帶來新一波換車潮，加上車用半導體晶片供應狀況好轉，車用需求將銜接宅經濟，支撐營運成長。

據了解，目前在台積電 (2330-TW) 第二季以來全力支援，以及瑞薩電子 (Renesas) 那珂廠產能恢復至火災前水準下，市場預期車用零組件缺貨逐步好轉。

此外，隨著歐美解封，企業重啟投資意願增加，工控自動化以及資料中心等需求，也成為連接器、電源供應器、被動元件等零組件廠的另一成長動能，推升營運表現續強。