經濟部再通過6家企業擴大投資台灣24億元

經濟部投資台灣事務所今 (25) 日通過 6 家企業擴大投資台灣 24 億元，包括新虎將機械工業、萬越鋼鐵、金元達金屬、勤堃機械、品冠紙業、北部某骨科醫材商等，累計三大投資方案已有 918 家企業，投資逾 1.26 億元，創造逾 10 萬個工作機會。

經濟部表示，金元達金屬主要業務是金屬熱處理加工，在台、日、美、德氧化爐擁有多項專利認證，因應長遠經營策略，將整併台灣廠與泰國廠優勢，擬斥資逾 11 億元在彰化興建彰濱廠與研發廠，導入智慧化生產設備，作為未來全球營運中心。

新虎將機械、品冠紙業則將分別投資 3 億元，在台中外埔、台中大甲擴建新廠，其中新虎將機械受美中貿易關稅影響，計畫調整生產基地，以維持市場競爭力，品冠紙業則希望藉由自動化新廠，除服務既有客戶味丹、卜蜂、晉威外，進一步擴大市場版圖。

金屬材料銷售加工服務商萬越鋼鐵，則預計投入逾 2 億元，在桃園既有廠房導入智慧製程，擴大提供顧客一條龍服務；勤堃機械則擁有自有品牌 Evermore，業務涵蓋工具機零組件、機械手臂，也計畫在嘉義廠投資 9000 萬元，升級自動化產線。

另一方面，經濟部指出，北部某骨科醫療器材製造廠也因應醫材法規日趨嚴謹，計畫投入逾 1 億元在新北新莊興建廠房，整併現有產能，持續為國內各大骨科醫材廠提供脊椎融合裝置、脊椎固定系統、骨釘等醫材產品。