經濟部通過聚紡等8家企業 擴大投資台灣49億元

經濟部投資台灣事務所今 (11) 日再通過 8 家企業擴大投資台灣 49 億元，包含聚紡、瑞麗刀剪、宏酇企業、明新製罐工廠、耀裕橡膠、永勝藥品工業、珍福食品、慶豐食品等，累計投資台灣三大方案已有 904 家企業，投資逾 1.23 兆元，估創造 10.32 萬個就業機會。

經濟部表示，因應國內防護衣國家隊，加上近期紡織產業受貿易戰、供應鏈移出中國趨勢，紡織廠聚紡將斥資 15 億元在觀音工業區興建廠房，建置高階精密染整、智慧自動化塗佈生產線，並導入自動倉儲管理系統。

食品業者珍福食品、慶豐食品則將分別投資 8、7 億元，其中，珍福擬在高雄前鎮漁港加工區興建冷凍倉儲與智慧化加工廠，以降低傳統水產業人力斷層，並深耕遠洋漁業食品業，慶豐也擬新建廠房導入智慧化生產、包裝與智慧倉儲。

食品級空罐製造商明新製罐工廠近年也持續提升產業競爭力，計畫今年進一步投入全自動一貫化生產作業流程，擬斥資逾 6 億元在彰化竹塘興建 e 化自動廠，導入全自動化機械設備、ERP、影像監測系統，永勝藥品工業投資 5 億元在嘉義頭橋工業區興建 GMP 標準廠房，以滿足國內外病患用藥與保健需求。

另一方面，中小企業宏酇企業、耀裕橡膠則將各投資 3 億元在台南鹽水、彰化福興擴建新廠，導入自動化設備，瑞麗刀剪則將投資 3000 萬元，在台中大肚既有廠房，導入智慧化機械與 ERP/MES 系統，強化國際競爭力。