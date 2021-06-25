美國連23季蟬聯我最大曝險國 直接風險餘額首次衝破千億美元

台灣央行今 (25) 日公布 3 月底本國銀行國家風險統計，美國連續 23 季蟬聯國銀行最大曝險國，其中，直接風險餘額首次突破千億美元達 1015 億美元，季增 40 億美元，續創新高，而最終風險餘額 990 億美元，較上季增加 54 億美元，也同步創新高。

央行說明，對美國曝險創高，但對中國曝險在連 3 季增加後轉為減少，主要是因第一季人民幣對美元貶值，再加上債券投資和資金拆存同步減少所致，統計 3 月底對中國直接風險 530 億美元，季減 2 億美元，最終風險 685 億美元，季減 23 億美元，

整體來看，央行統計，3 月底本國銀行外國債權直接風險餘額為 4818 億美元，較去年底減少 0.47%，主要因對銀行債權減少所致，而由於部分直接債務人與其最終債務人或保證人分屬不同國家，經風險移轉後，最終風險淨額為 4642 億美元，季減 0.54%。

其中，本國銀行外國債權直接風險前十大國家 (地區) 依序為美國、中國大陸、盧森堡、香港、日本、澳大利亞、開曼群島、新加坡、英國和南韓，合計 3525 億美元，占我國外國債權直接風險餘額 73.16%。

可觀察到，日本遭香港超越，央行解釋，主因第一季日圓貶值幅度大，且國銀資金拆存和放款減少所致。