2050年台灣65歲以上人口比重增至35% 躋身全球10大高齡市場。

安聯 (Allianz) 發布今年首期「區域性老年年金報告」，新冠肺炎疫情雖暫時中止人口老化危機，預估到了 2050 年，亞洲 65 歲以上人口將逼近 10 億人，其中台灣 65 歲以上人口比重更將從目前的 16% 攀升至 35%，躋身全球 10 大高齡市場。

根據安聯最新發布的「區域性老年年金報告」，根據其專有的年金指標 -「安聯年金指標 (API)」，從人口統計和財政前提、永續性、適足性等三大指標，並將所有 30 個參數列入參考。

安聯首席經濟學家 Ludovic Subran 表示，亞洲地區在過去 12 個月表現令人驚豔，但如果忽略迫在眉睫的人口危機，不解決年金改革的問題，下一代亞洲人勢將為此付出沉重代價，亞洲稱霸的時期提早終結。

安聯資深經濟師 Michaela Grimm 也說，疫情不會對老化產生持久的影響，但這不代表對年金完全沒有影響，相反的，疫情導致經濟衰退、失業率攀升與中斷教育都將產生後遺症。

Michaela Grimm 進一步指出，因應疫情而實施的對應措施，例如減少或暫停撫卹金繳納，甚至暫時允許領取退休儲蓄等這些短期的解決方案，都可能在未來加劇老年貧窮，換言之，疫情讓年金改革制度變得更加迫切。

報告指出，亞洲地區退休體系仍處於參差不齊的階段，舉例來說，年金覆蓋率從柬埔寨的 3% 到日本的 100% 不等，個人財富 (private wealth) 也有同樣巨大的差異。

而在台灣、香港，家庭淨金融資產在 2019 年占國內生產毛額達 400% 以上，但在斯里蘭卡、柬埔寨、越南、印尼和菲律賓，此數值卻不到 50%，這些差異顯示部分眾多人口僅能獲得有限的金融服務，進而阻礙資金提存制度的老人保障之必要累積，無法補充隨收隨付的年金制度的不足。

報告亦指出，目前只有中國、日本、韓國與台灣等四個市場將人口因素納入老人年金公式，僅新加坡、日本有雄厚的資金提存制度在支撐，儘管如此，仍沒有亞洲市場躋身於全球前 10 名，顯示全球都需要完善退休體系，才能因應人口老化的議題。

安聯表示，台灣因實踐年金改革使得退休體系相對平衡，在永續性和適足性方面都得到不錯的分數，但最大的挑戰仍是迅速老化，因此以提高法定退休年齡緩解預期壽命延長產生的衝擊，效果有待商榷。

安聯認為，預估到了 21 世紀中葉時，台灣將與韓國、香港、日本和新加坡晉身為全球人口最老的十個市場成員之一。