電金攜航運續衝關 台股漲95點收17502點 周線連6紅

美股那斯達克、標普 500 指數續創高，激勵台股今 (25) 日開高走高，一度大漲近 200 點，直逼 17600 點關卡，主要電子股中以大立光表現最為強勢，航運族群續強，金融股人氣同步回籠，但終場指數漲幅略收斂，上漲 95.03 點，收在 17502.99 點，成交值 4762.63 億元，周線寫下連 6 紅，累計本周上漲 184 點。

觀察主要權值股表現，台積電今天開高來到 598 元，可惜多頭後繼無力，拉回平盤附近，終場小漲收 591 元；MIH 會員大會即將登場，鴻海今天也在盤面上表現，但尾盤漲幅收斂，以平盤 113 元作收；大立光勁揚逾 4%，站回 3000 元關卡，收 3085 元最為強勢；台達電、日月光投控、矽力 - KY 等也表現不俗。

金融股同步回神，由富邦金領軍，上漲約 1.4%，國泰金、兆豐金、元大金、中信金等也有 1% 左右的漲幅。

航運股再度吸引買盤進駐，其中，貨櫃航商萬海連續 2 天噴出漲停，達 273 元，持續改寫收盤新高，長榮、陽明分別上漲 5%、1%；新興、中航、中櫃、志信、益航及台驊投控等，也都亮燈漲停。不過，台船、亞航、四維航則震盪走跌。整體運輸類股指數勁揚近 5%，成交比重占大盤仍高達 32%。

原物料族群中以玻璃、紡織最為強勢，其中，由於運動品牌 Nike 上季轉盈，預估 2022 年財會年度營收將突破 500 億美元新高，供應鏈可望沾光，紡織股王儒鴻今日強漲逾 4%，來到 664 元，改寫收盤新高，鞋材豐泰股價同步大漲 8%，收 241.5 元。

外資近來積極卡位記憶體族群，晶豪科今年以來業績表現亮眼，第二季營收將挑戰歷史新高，今日獲得買盤青睞，一度觸及漲停，終場大漲近 8%，收 146.5 元，為近 2 個月來高點；南亞科、十銓、威剛、品安等多檔漲勢也很強勁。

