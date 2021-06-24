外資卡位記憶體、傳產族群 狙擊面板三虎

台股今 (24) 日緩步上攻，航運、傳產、中小型股拉抬下，終場收 17407 點、上漲 71 點，三大法人合計買超 70.98 億元。外資持續卡位電子權值股，其中，大買記憶體廠旺宏、華邦電逾 6 萬張，並加碼多檔傳產股；面板三虎再度成為外資提款標的，賣超逾 15 萬張。

三大法人今日僅投信站在空方，小賣 0.25 億元；外資與自營商分別買超 38.5 億元、32.75 億元，三大法人合計買超 70.98 億元；期貨方面，外資小幅減碼 973 口空單，空單未平倉口數來到 31494 口。

外資持續卡位電子權值股，今日大舉買進記憶體族群旺宏近 5 萬張、華邦電約 1.1 萬張，再度加碼聯電 1.9 萬張，新興、聯強、光磊等也是買超標的。同時回補傳產股，中鋼約 2.1 萬張、中石化 1.6 萬張、國喬與台泥也有逾 6000 張。

外資狙擊面板三虎，友達 5.8 萬張、群創 4.8 萬張、彩晶 1.4 萬張，其他遭調節的個股包括元大台灣 50 反 1、長榮航、益航、欣興、國泰金、臺企銀、合晶等。

投信則與外資不同調，搶進面板雙虎，友達 2.6 萬張、群創 2.4 萬張，其他電子股則有聯電、金像電、中美晶、超豐、晶技、台郡等，另外長榮加碼逾 5000 張。

投信賣超標的，包括開發金、聯強、英業達、慧洋 - KY、台泥、光寶科、元大金、神基、亞泥、和碩等。