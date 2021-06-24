台股站上17400點 外資連2日加碼 三大法人買超70.98億元

Fed 官員再度釋出鷹派訊號，影響投資人信心，台股今 (24) 日開盤走勢震盪，電子股轉弱，航運股攜手橡膠、鋼鐵等原物料族群領軍上攻，帶動大盤一度漲逾百點，最高來到 17439 點，終場上漲 71 點，收在 17407 點，三大法人合計買超 70.98 億元，外資連 2 買。

台股今天成交值萎縮至 4163 億元。外資持續加碼買超 38.5 億元；投信則小賣 0.25 億元；自營商仍與外資同調，買超 32.75 億元。三大法人合計買超 70.98 億元。

權值股今日互有漲跌，台積電開高走低，一路在盤下整理，終場跌 0.8%，收 590 元；聯發科、台達電、大立光下跌 1-2%；鴻海獨自撐盤上漲逾 1%；網通晶片廠瑞昱表現剽悍，勁揚逾半根停板，站回 500 元之上。

航運族群開低走高，貨櫃航商萬海率先亮燈漲停，達 248.5 元，長榮尾盤同步衝上漲停板 152 元，陽明勁揚近 7%、收 149 元；台驊投控、益航、新興、中航、志信及宅配通等多檔亮燈漲停，四維航早盤一度落入跌停，終場收跌 1.9%。運輸類股指數終場大漲 7.5%，成交比重占大盤 31%。

原物料族群今天也獲買盤青睞，其中橡膠股漲勢凌厲，醫療級乳膠供應廠南帝率先亮燈漲停，達 165 元，申豐同步大漲逾 9%，站回 300 元大關；輪胎廠泰豐、正新、華豐；南港等漲勢也不俗。此外，鋼鐵股重拾上漲動能，包括聚亨、威致、彰源、海光、佳大等，均攻上漲停板。

隨著歐美各國陸續解封重啟經濟，機械設備需求轉趨殷切，中國市場同步熱絡，帶動台灣工具機廠訂單增溫，能見度看到第四季，亞德客 - KY 今日股價勁揚逾 6%，來到 1110 元；上銀、全球傳動、直得等漲勢也不俗；大銀微系統連續 2 天噴出漲停，達 135.5 元，為 1 個半月來高點。