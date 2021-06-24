王品拚外帶外送穩住營收 下半年可望穩健回升

政府宣布三級警戒延長到 7 月 12 日，連鎖餐飲集團王品今 (24) 日宣布，旗下 20 個品牌外帶自取 85 折活動將延續至 7 月底，以推升外帶外送業績動能，法人認為，台灣疫情有逐漸好轉跡象，7 月中過後疫情防疫管制有望放寬，屆時為暑期內需消費高峰，王品業績持續回升可期。

王品說明，透過王品瘋美食線上點餐外帶促銷，5 月中旬以來周周成長超過 30%，至 6 月中旬成長幅度已突破 50%，尤其外帶加入 inline、Linespot 等線上點餐系統，成長更快速，上周已超越外送平台，超過 50% 訂單均是透過線上點餐，而客單均價也成長到 510 元以上。

另一方面，王品銷售生鮮組合商品成績逐漸顯現，6 月以來較 5 月營業額成長 4 倍。

法人認為，台灣餐飲業 6 月營業額將較 5 月出現更大幅度的下滑，疫情下不排除台灣餐飲業可能出現最大一波淘汰賽，反而有利財務穩健的大型餐飲業者穩健度過谷底。

以王品去年的經驗來看，去年第三季疫情趨緩後王品中國營益率跳升到 7.33%，創王品中國 2017 年第三季以來最高紀錄，而王品台灣去年第三季營收也創新高紀錄，營益率 9.84%，則創 2014 年第二季以來最高，因此，只要國內疫情持續好轉，可樂觀期待餐飲業下半年見到業績大爆發。