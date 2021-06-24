清大攜手圖靈鏈 發出全國首張區塊鏈加密數位畢業證書

受疫情影響，許多應屆畢業生迄今無法返校領取畢業證書，清華大學今 (24) 日宣布，將與台灣圖靈鏈公司合作，發出全國第一張區塊鏈加密簽章的數位學位證書，即使駭客入侵系統也無法竄改偽造，並接軌國際。

清大教務長焦傳金指出，去年就有畢業生反映，美國哥倫比亞大學等國際頂尖大學及企業，都不再接受紙本畢業證書，只收數位畢業證書，加上疫情加速全球數位化進程，因此，清華大學畢業證書一定要數位化，並與國際接軌。

焦傳金表示，採用區塊鏈加密簽章的數位證書將可永久保存、隨時共享、保護個資並防止偽造，還能利用附加功能將證書匯入線上社群履歷如 LinkedIn。

圖靈鏈執行長胡耀傑表示，區塊鏈加密簽章技術採用密碼學及分散式的數學演算，來達到「去中心化」的目的，資訊一旦被寫上去，包括原始發證單位在內的任何人都沒有辦法更改，因此可被完全信任。

胡耀傑指出，畢業生未來求學或求職時，只要提供一組網路連結或 QR CODE，學校或公司人資部門上網一點就可以看到畢業生的姓名、取得什麼學位、發證學校及日期、區塊鏈簽章等資訊，驗證流程簡便又快速。

美國麻省理工學院早在 2015 年就發出全球第一張區塊鏈加密簽章的數位畢業證書。胡耀傑與伙伴共同成立的新創公司圖靈鏈，則從 2019 年起，與美國柏克萊加州大學法學院合作發行以區塊鏈加密簽章的「圖靈證書」。因團隊內有許多成員是清大校友，因此決定優先合作並捐贈技術。

清大今年應屆畢業的近 5000 位學、碩、博士生，從 28 日起，即可免費線上申請中文及英文版的數位證書。焦傳金強調，紙本畢業證書不會取消，還是會發給學生留念，但紙本的功能恐怕只剩下裝飾牆壁，未來繳交及查證畢業證書都將以數位進行。75 年 8 月後入學的清大學生，預計明年中都可申請數位畢業證書。