疫情催化行動支付使用意願 75%消費者使用頻率增加

防疫讓行動支付使用頻率攀升，根據萬事達卡調查，超過 75% 消費者使用頻率攀升，其中每天都會使用行動支付的「重度使用者自」更因疫情關係而大增 30%，等於每兩位行動支付使用者，有一人是重度使用者。

根據萬事達卡最新發布的「行動支付使用習慣調查報告」，較常使用行動支付的消費場域主要以超商、超市、量販店、網購、外送等五大場域為主，其中超商比重高達 77%，堪稱最常使用的場域。

以年齡與性別來看，年齡層落在 51 歲到 60 歲消費者在超市、量販店使用比例較高，比重分別為 76% 及 63%；網購和外送則以 20 歲到 30 歲的年輕族群居多。

此外，男、女性消費場景也有所差異，其中男性在量販店和 3C 賣場使用行動支付的比例較女性多，而女性則較常在網購、外送平台使用。

在消費品項部分，調查發現包括，餐點、生鮮雜貨、繳費、咖啡、交通為消費者最常使用行動支付購買的五大消費品項，有 67% 消費者最愛用行動支付購買「餐點」，排名第一。

進一步看各族群經常購買品項，51 歲到 60 歲的族群以行動支付購買生鮮雜貨的比例最高，20 歲到 30 歲年輕族則在餐點和娛樂消費方面居全年齡層之冠。

以性別來看，男性更常在交通、3C 產品方面使用，女性則在生鮮雜貨及服飾的消費比例較高，此外，拜「黑金」風潮所賜，調查結果也顯示 31% 消費者經常使用行動支付購買「咖啡」，成為前五大購買品項之一。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示，疫情除提升行動支付的使用頻率外，使用者年齡層也逐漸擴大，調查顯示，年齡層越高，受到疫情影響而成為行動支付重度使用者的比例也越高，60 歲以上的受訪者已有 3 成表示自己天天都要「嗶」一次，行動支付已不再只是年輕人的專利。