5月國銀人民幣存款餘額連3降 寫6個月來低點

台灣央行今 (16) 日公布 5 月銀行辦理人民幣業務概況，截至 5 月底，全體國銀人民幣存款餘額 (含 NCD) 共 2380.36 億元 (以下金額均為人民幣)，較上月續減 10.76 億元，減幅 0.45%，不僅連 3 降，也創 6 個月來低點。

央行說明，5 月指定銀行 (DBU) 人民幣存款中，定存減少、活存增加，個人戶和法人戶均減少，顯示定存到期後，在不確定的狀態下資金暫時停泊在活存，而法人戶減少原因則有將貨款收入轉為新台幣。

央行不諱言，過往人民幣定存利率相對具有吸引力，推測個人戶和法人戶減少原因或許是為了伺機出場，不排除有意轉到未來有可能看升的美元。

5 月 DBU 人民幣存款餘額月減 12.85 億元至 2062.96 億元，較上月續減 0.62%，而國際金融業務分行 (OBU) 則是略增加 2.09 億元至 317.4 億元，月增 0.66%。

匯款方面，5 月 DBU 匯款總額較上月減少 246.16 億元至 573.86 億元，年減 30.27%，主要是因廠商貨款收付減少、專業投資機構對外投資匯出入金額減少，以及國內資金調度金額減少。

而 OBU 匯款總額也較上月減少 301.42 億元至 363.58 億元，反映貨款收付減少。

央行同步公布今日最新人民幣各天期最高牌告利率，分別是 1 個月期永豐銀的 3.05%、3 個月為富邦銀 2.08%，6 個月為永豐銀 2.4%、9 個月為日盛銀 1.8%，而 1 年期是台中商銀的 2.3%，其中，3 個月下調 0.02 個百分點，其餘天期持平。

央行也提供中銀台北公布最新牌告利率，1 個月為 1.93%、3 個月期 2.08%、6 個月期 2.24%、9 個月期 2.42%、1 年期 2.44%，央行說明，1 個月、3 個月期略上揚，其他各天期利率均下滑，平均下滑 0.06-0.16 個百分點不等，顯示長天期資金狀況較寬鬆。

另外，台灣人民幣存款餘額在主要離岸市場仍穩居第二，僅次香港 7820 億元 (4 月底)，高於新加坡 1520 億元 (第一季底) 和南韓 114 億元 (4 月底)。