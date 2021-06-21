四川礦場遭斷電利空擴散 比特幣周一下挫失守33000美元

隨著中國當局在四川擴大對加密貨幣的打擊，比特幣價格持續下挫，周一 (21 日) 下午新一波急殺，更使其價格失守 33000 美元。

據 Coindesk 報價，至台北時間 15:15，比特幣價格報 32895 美元，24 小時下跌 7.3%。其他受歡迎幣種也大跌，以太幣低至僅 2028 美元，狗狗幣跌破 0.26 美元，24 小時跌幅也在 7-10% 之間。

(圖表取自 Coindesk)

根據多家媒體周日 (6 月 20 日) 報道稱，6 月 20 日零點，中國四川所有加密貨幣挖礦礦場被集體斷電。四川是中國乃至全球最大的比特幣礦工聚集地，大約有 800 萬千瓦耗電用於挖礦。

據中國官方媒體《環球時報》報導，連同內蒙古和其他地區的類似行動，中國當局最近關閉了全國 90% 以上的挖礦能力。

採礦禁令是中國當局最近打擊比特幣價格的一系列舉措之一，自 5 月以來，中國宣布禁止國內金融機構的加密貨幣交易，同時還關閉了多位幣圈著名的社群媒體帳戶。

近日的價格下滑，也使比特幣圖表顯示，其 50 日移動平均線已經跌至 200 日移動平均線下方，出現「死亡交叉」，前一次出現此一現象為 2020 年 3 月。儘管當時大跌，但不久之後重新開啟了巨大的牛市。

值市場利空之際，Coinbase 聯合創辦人 Fred Ehrsam 警告，投資者不要押注 NFT。NFT 使用加密貨幣技術，將各種產品透過區塊鏈進行數位化及銷售，Ehrsam 認為，90% 的 NFT 在未來 3-5 年後將「幾乎毫無價值」。