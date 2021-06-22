比特幣暫時脫離兩周以來低點 在中國交易管道幾已被封阻

在中國央行重申打擊加密貨幣，並限制中國居民的交易管道後，比特幣觸及兩周以來低點，但在周二 (22 日) 亞洲時段，略見止穩跡象。

至台北時間 16:06，比特幣價格報 32397 美元，24 小時跌 1.58%，但脫離今日低點 31197 美元。一些分析師將焦點置於 30000 美元，認為這一心理關卡若跌破，將引發進一步賣壓。

(圖表取自 Coindesk)

數字資產衍生品交易所 Delta Exchange 執行長 Pankaj Balani 指出，比特幣如果跌破 30000 美元，將意味著對信心造成巨大打擊，整個加密貨幣市場可能出現大量拋售活動。但他預估，比特幣將在未來幾周內反彈，並挑戰 40000 美元。

近日利空消息集中在中國，並在周一引發拋售。主因是中國人民銀行宣布已召集中國最大的銀行和支付公司，敦促他們更加嚴厲地打擊加密貨幣交易。

加密貨幣錢包 app Ballet 的創辦人兼執行長 Bobby Lee 表示，這一動作的重點在於表明，場外交易 (OTC) 是不合法的。

Lee 指出，2017 年中國祭出禁令，禁止加密貨幣交易所，但仍可透過場外交易 OTC 平台做為中間人，購買加密貨幣。在新的談約之後，本質上已經讓所有 OTC 平台停業。

一些交易員認為，周二的價格走勢，表明市場對這一消息反應過度。

加密貨幣交易所運營商 EQONEX 銷售主管 Justin d'Anethan 指出，中國對加密貨幣的禁令並不是什麼新鮮事。昨天發布的禁令幾乎是今年早些時候之前公告的副本。

在周一之前，中國對挖礦的打擊，也帶來市場動盪。自中國國務院發表聲明以來，包括四川、新疆和內蒙古在內的主要比特幣挖礦中心都發布了禁止加密貨幣挖礦的禁令。