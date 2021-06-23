【日盛投顧】傳產走弱，電子重回盤面重心

◆盤勢分析

1.FED 主席包威爾在國會發表演說，淡化市場對通膨擔憂，尾盤美股全面收高。激勵週三亞股晨間小高盤開，台股上電子類股轉強，僅有航運與鋼鐵表現不佳。終場收盤指數轉為上漲 261.16 點，漲幅 1.53%，收在 17,336.71 點。

2.OTC 開高震盪，收盤上漲 1.66%，收紅 K 棒，目前上方壓力為前波高的 216 點。

3. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周三台股收小紅 K 棒，各天期均線呈現多頭排列。

(2) 量能：23 日成交量縮至 5,281.36 億元，後續仍價量同步為宜。

(3) 技術指標：日 KD 指標 K 值、MACD 柱狀體高檔向上。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 235.06 億元；外資 + 109.56 億元、投信 - 16.43 億元、自營商 + 141.93 億元。

半導體、IC 設計、光學、太陽能表現佳

1. 半導體、IC 設計：周三半導體重回市場重心，護國神山與 2303 聯電表現不俗，帶領指數一路攻高。此外，2454 聯發科終止近日偏弱走勢，收盤上漲 4.21%。

2. 矽晶圓、PA：因景氣持續好轉，6182 合晶、5483 中美晶、6488 環球晶受盤上漲。PA 三 3105 穩懋、8086 宏捷科、2455 全新等需求增溫，股價收高。

3. 光學：市場傳新 iPHONE 拚 8 月量產，相關個股 3008 大立光、3406 玉晶光等鏡頭廠商，重獲市場青睞，股價轉強。

4. 太陽能：傳美擬禁新疆多晶矽，恐影響其太陽能產業供應鏈，台灣 6443 元晶、3576 聯合再生、6244 茂迪、2406 國碩等收盤收上漲。

5. 航運、鋼鐵：因大股東申報轉讓，週三航運股皆多回檔；連帶拖累鋼鐵股走弱。