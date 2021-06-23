◆盤勢分析

1. 週一 (21 日) 油價攀升，能源股勢不可擋，華爾街擺脫 Fed) 的鷹派陰霾，四大指數齊揚，道瓊漲近 600 點，迎來 3 個多月來最強勁的一天，美股四大指數漲幅介於 + 0.61~+1.76%。蘋果 + 1.41%、聯電 ADR+1.20%、日月光 ADR+0.36%。

2. 受上週 Fed 放鷹的衝擊，週一亞股普遍拉回，台股也在護國雙神山領跌電子股之下，雖有航運、觀光、造紙、貿易百貨等類股等族群走強，終場仍以下跌 255.56 點的 17,062.98 點作收，成交金額為 5166.21 億元。三大法人合計賣超 390.01 億元：外資賣超 335.83 億元、投信賣超 5.81 億元、自營商賣超 48.37 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：價跌量縮，短線整理格局不變。

(2) 均線：盤中一度跌破 20 日線，若跌破 20 日線，將回測季線支撐。

(3) 技術指標：週一日 KD 出現死亡交叉，未出現黃金交叉前，持續整理。

4. 櫃買指數: 開低震盪走低，下跌 1.03%，收在 207.75 點，跌破 5 日線，將回測 10 日線支撐。

5. 觀盤重點：由於 Fed 放鷹的衝擊，美股短期恐進入整理，但 Fed 最快也是明年底升息，且之前股市已經多次提前反應升息的疑慮，加上美國 10 年期公債殖利率回落，預期在短中期整理告一段落後，將重啟漲勢，加上第三季將進入旺季，留意近期整理態勢，逢低擇優布局，而短線強勢族群未爆量收長黑跌破支撐前也可順勢操作。

6. 航運股人氣持續「強強滾」，集市場資金於一身，法人指出，塞港問題無解、全球解封運輸需求暴增，導致貨運量能外溢到散裝、航空，昨（21）日貨櫃、散裝、航空同步演出驚奇行情。法人表示，下半年航運族群將迎接大旺季。

7.IC 設計龍頭聯發科（2454）昨（21）日公告今年除息交易日為 7 月 6 日，7 月 29 日發放股利。聯發科先前公告 7 月 5 日舉行股東會討論股利政策，一旦通過，等於隔天除息，股東將可領到每股 37 元現金股利，合計將發出超過 588 億元現金股利。

8. 微控制器（MCU）廠盛群（6202）業績持續暢旺，今年訂單滿載，4 月首波全面性調漲產品價格，預期將有助其本季營收與毛利率表現；8 月將有第二波漲價。法人估計該公司今年業績將可望續創歷史新高。

9. 受惠伺服器、筆電、網通等產品需求強勁，金像電（2368）上半年業績淡季不淡，展望下半年，公司表示看好接單強勁、稼動率也維持在不錯水準，樂觀看待第三季傳統電子旺季帶來的效益，惟市場上普遍的長短料問題要持續觀察，後市展望保持審慎樂觀看法。

