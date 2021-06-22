台船營運漸入佳境 未來國艦國造營收占6成以上

台船 (2208-TW) 今 (22) 日召開法說會，董事長鄭文隆表示，受到疫情影響，今年營收成長率恐將較去年成長率低，不過，隨著多元布局效益顯現，「已從過去處在加護病房轉至普通病房，現在更逐漸變成正常人」，營運漸入佳境，預估國艦國造營收占比在未來 10 年均可望維持在 65% 左右，穩定挹注業績。

鄭文隆說明，截至 4 月底已握有 843.6 億元訂單，包括一般商用船舶 5 艘、軍艦和公務船共 27 艘、海工業務 60 支 PP(水下基樁)、1+20 座 TP(水下基礎轉接段) 等，隨著在手訂單陸續認列營收，全年毛利率有望轉正，而國艦國造營收占比在未來 10 年，可望維持在 65% 左右。

鄭文隆指出，將持續爭取海軍和海巡署業務，目前爭取重點有新一代飛彈巡防艦、海巡署後續艦艇籌建計畫等。

台船也推動「整艦商維」和「造修合一」，力拚達成建造一艘船艦延續 20 年的全壽期服務。

商用船舶方面，鄭文隆說明，隨著全球運價攀高，各航商紛紛開出新船訂單，商船市場回溫，目前全球各大一線船廠在 2024 年前產能多已占滿，惟商船價格回升很慢，若與 2008 年前波高點相比，新船船價還有 157% 上漲空間，中古船更有 164% 左右，將推波助瀾令船東積極造船，台船也將爭取承攬針對具有利基型商船業務。

對於離岸風電業務，台船說明，水下基樁產品正陸續交貨並持續爭取新訂單，也透過子公司台船環海負責運輸與安裝至大型統包工程。