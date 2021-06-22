〈陸港盤後〉銀行、能源領漲力抗科技頹勢 上證收高0.8%

周二 (22 日) 美股反彈上漲帶動 A 股三大指數開高，不過由於前一個交易日 A 股已領先全球抗跌，因此 A 股指數開盤後走勢分歧。上證在銀行類、能源類股上漲的帶動下漲幅較高，汽車概念股的走升也支撐深證、創業板指走勢。

而半導體、太陽能族群走勢疲弱，相關類股一度下挫逾 1.5%，導致科創 50 收黑。今日滬深兩市成交金額再破兆，達人民幣 1.01 兆元，與前一個交易日相當。

最新公開招募基金規模數據顯示，基金資產淨值合計人民幣 22.91 兆元，創下史上新高，不過債券基金規模增幅超過 3% 領先，反映市場動盪下投資人多數選擇投資債券避險。

港股方面，美股與亞股反彈，刺激港股開高，不過科技類股出現賣壓，導致恒指開高後反轉向下。外資看好油價重回百元關卡，能源類股一枝獨秀，限制指數跌幅，市場俗稱「三桶油」的中國石油 (857-HK) 飆漲 5.8%、中國石化 (386-HK) 勁揚 3.5%、中海油 (883-HK) 上漲 2.8%。

科技類股方面，市值王騰訊 (700-HK) 重挫約 3%，對指數拖累最重、小米 (1810-HK) 大跌 3.2%、美團 (3690-HK) 大跌 3%、中芯 (981-HK) 下滑 1.3%、阿里巴巴 (9988-HK) 下跌 1.2%。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指上漲 0.8%，報 3557.41 點；科創 50 指數小跌 0.31%，報 1523.36 點；深證成指小漲 0.38%，報 14696.29 點；創業板指上揚 0.35%，報 3281.99 點。

恒生指數下滑 0.63%，報 28309.76 點、恒生科技指數下挫 1.81%，報 7812.23 點。

北向資金進出方面，周二北向資金賣超人民幣 24.13 億元，其中滬股通賣超人民幣 14.6 億元，深股通賣超人民幣 9.53 億元。

法人觀點

東北證券認為，全球股市波動、北上資金賣超，短線市場以內資、游資主導，加上雙創 50ETF 基金的發行和未來準備建立的部位，使得游資和內資偏好的中小型個股，及科技、軍工等題材會有較多的發揮。