新冠輕症患者多 健喬呼吸道產品湧急單 6月營收拚創高

台灣新冠肺炎確診數居高不下，尤其 8 成為輕症患者，自 5 月中旬國內疫情爆發後，健喬 (4114-TW) 旗下化痰與抗氧化等呼吸道藥品湧入急單，短短兩周訂單量年增近 3 成，6 月醫院拉貨動能更顯著，法人估，健喬 6 月營收可望創新猷、第 2 季營收有機會寫同期高。

新冠輕症患者多以出現呼吸道症狀居多，除咳嗽、發燒、流鼻水外，肺部會出現大量濃稠液，痰液增多難以清除導致肺部損傷。據國際醫學期刊指出，含有 N - 乙醯半胱氨酸 (NAC) 成分的藥品，可發揮抗氧化、抗炎及免疫調節作用，改善患者缺氧症狀、保護患者肺部，因此全球多家大型醫院，也將其成分藥品列為儲備藥品之一。

健喬為全球第四大乙醯半胱氨酸 (NAC) 發泡錠生產廠商，隨著專家學者多次發表其成分使用經驗，進一步受到產業關注與參考，加上健喬已拿下全台 9 成市占，自疫情爆發後，醫院對其成份藥品需求量大增，該成分藥品 5 月營收年增 29%，看好本月有望月增 2 成，動能有機會延續到下半年。

健喬以呼吸道產品營收比重最高、達 35%，其次則為心血管、攝護腺等產品，由於去年疫情較不穩定，醫院備貨較為積極，儘管去年基期高，不過隨著國內疫情尚未趨緩，醫院下單量擴大，加上新代理藥品陸續上架，全年營運仍不看淡。

健喬今年另一大主要成長動能，是與韓國製藥公司賽特瑞恩 Celltrion 簽訂台灣經銷合約，引進 5 項藥品，涵蓋糖尿病藥物 Nesina、高血壓藥物 Edarbi 及鈣片等，目前已小量出貨至醫院與診所，看好下半年營收貢獻有望放大。

健喬 5 月營收 2.69 億元，月增 7.33%、年增 25.63%；前 5 月營收 12.83 億元，年增 3.11%。