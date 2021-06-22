IC設計營收亮麗加持 00892掛牌第二週股東大增1.5萬人

今 (2021) 年以來多家 IC 設計廠在備貨力道強勁帶動下，出貨及營收屢創佳績，受此激勵，富邦台灣半導體 (00892-TW) ETF 掛牌第二週受益人數大增 1.5 萬人。

富邦台灣半導體 ETF 經理人陳靜如表示，00892 前 10 大成分股即有聯發科 (2454-TW)、聯詠(3034-TW)、瑞昱(2379-TW) 及譜瑞 - KY(4966-TW) 等 IC 設計股，權重近 4 成且相對分散。

據 Cmoney 資料統計，台灣上市櫃公司整體 5 月營收年增率為 17.23%，半導體業類別 5 月營收年增率為 28.78%，「ICE FactSet 台灣核心半導體指數」成分股 5 月營收年增率平均 37.81%，其中以上游 IC 設計類股表現最為亮眼。

陳靜如指出，該指數前 10 大成分股即有聯發科、聯詠、瑞昱及譜瑞 - KY 等 IC 設計類股，統計指數的 IC 設計類股合計權重共計約 39.39%，平均 5 月合併營收年成長率為 56.3%，帶動指數 IC 設計成分類股漲幅走高，今年以來 (截至 6/11) 累計平均漲幅 44.51%。

進一步再觀察今年以來之大盤成交金額，非金融、非電子類股成交金額佔大盤比重由第一季平均 19.8% 上升至 5 月底的 51.1%；然 6 月份以來，非金融、非電子類股成交金額占大盤比重不再強勢，資金有重回電子類股之勢。

且下半年為傳統電子產業旺季，各式產品拉貨動能將較上半年更強勁，此外，IC Insight 近期更上修 2021 年半導體產值由原先的 19% 至 24%，出貨量及產品價格預估雙雙成長，為過去 16 年以來的第三大增幅。對於中長線或定期定額投資人而言，此時為布局台灣半導體產業的良好時機。

陳靜如表示，ICE FactSet 台灣核心半導體指數主要訴求獲利能力選股、權重分散兩大特點。除了以利能力指標選股外，在成分股權重的設計上，除了全球半導體產業霸主台積電外，最高權重不超過 6%。

陳靜如進一步強調，考量主題指數通常屬於高成長的產業，市值大的公司雖具有一定程度代表性，但只納入市值高的公司，可能遺漏許多成長性高、但市值正在長大的公司。

00892 以獲利能力指標 GPA(營業毛利 / 總資產) 挑選出台灣上市櫃半導體產業中獲利能較佳之半導體公司，能更全面捕捉台灣半導體產業的成長趨勢。而在權重的設計上，分散式的權重設計，指數報酬表現可較不受特定成分股影響外，也更能高度捕捉完整台灣半導體產業表現。