錩新車用客戶大拉貨 本季獲利將創高

錩新 (2415-TW) 今年以來受惠車用客戶拉貨，營運走出谷底，獲利也向上，第二季營收可望衝上 7 億元之上，改寫歷史新高，在錩新積極投入資金改善製程之下，獲利也將創新高，法人看好第二季每股純益將超越 1 元。

同時，越南股市今年以來上漲 20%，錩新也在為轉投資持股 46% 的越南富鑫證券，啟動當地的股票上市。

今年以來，錩新明顯感受客戶拉貨增強，第一季營收 6.28 億元，毛利率躍升為 32.54%，稅後純益 6050 萬元，年增 1.51 倍，每股純益為 0.76 元。

進入第二季，由於工作天數增加，錩新營收 4、5 月單月均處於歷史高檔，分別達 2.49 億元、2.41 億元，6 月的出貨力道仍強，單季營收將持續上揚、再創高。

錩新 2020 年稅後純益 5267 萬元，年增 5.44%，每股純益 0.66 元，去年盈餘擬配發每股 0.5 元現金股利，股利配發維持上年水準。

錩新是音響揚聲器精密導磁零組件供應用商，生產集中越南，營收有 80% 屬於汽車音響揚聲器精密導磁零組件，在生產經濟規模效益下，獲利明顯提升。錩新的揚聲器導磁零組件主要客戶為 JBL、哈門卡登等汽車高級揚聲器，多數為高級車的標準配備。

錩新越南轉投資持股 46% 的富鑫證券，正朝在越南當地上市掛牌方向邁進，錩新預計今年召開的股東常會通過後，將針對富鑫證券越南掛牌，進行上市申請。

富鑫證券成立於 2006 年，前身為歐樂證券，2008 年錩新入股 46%，目前是當地綜合券商，已完成在越南當地的股票公開發行。

錩新持股富鑫證券 46%，董事長為丁廣欽，總經理為陳家賡。陳家賡於 2013 年 3 月 28 日正式擔任越南富鑫證券總經理，在證券領域擁有近 20 年的資歷，曾任金鼎證券成都代表處首席代表，金鼎證券公司投資管理組業務副總、群益證券公司企劃室資深副總裁並於 2016 年 4 月起擔任越南富鑫證券董事。