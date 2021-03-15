錩新去年獲利回溫 EPS 0.66元 樂觀看客戶需求走揚

沖壓件廠錩新 (2415-TW) 受惠車用客戶拉貨回升，營運漸走出谷底，獲利也微幅向上，今 (15) 日通過去年財報，稅後純益 5267 萬元，年增 5.44%，每股純益 0.66 元，董事會決議去年盈餘每股擬配發 0.5 元現金股利，維持上一年股利水準，

以錩新今天收盤價 42 元計算，每股配發 0.5 元現金股利，現金殖利率為 1.19%。

錩新預計 6 月 28 日召開股東會，今天公布的 2020 年財報，營收 17.29 億元，毛利率 24.56%，年增 0.65 個百分點，稅後純益 5267 萬元，年增 5.44%，每股純益 0.66 元。

今年以來，錩新明顯感受到客戶端拉貨增強的力道，1 月營收以 2.38 億元改寫次高，2 月更以 1.63 億元創歷年同期新高，月減 31.62%，年增 16.24%，前 2 月營收 4 億元，年增 24.8%，估 3 月因工作天數增加，營收將較 2 月上揚。

錩新是音響揚聲器精密導磁零組件供應用商，生產集中在越南，以 1 月營收而言，80% 屬汽車音響揚聲器精密導磁零組件，在生產經濟規模效益下，單月稅後純益 3500 萬元，年增 2.44 倍，每股純益 0.38 元，光是 1 月單月獲利超越 2020 年前三季表現。

錩新去年第三、四季營收回升，並出現獲利，今年 1 月營收則因車用客戶拉貨積極，營收以 2.38 億元改寫次高，月增 8.81%，年增 31.41%，2 月因春節假期造成工作天數減少，營收略低於 1 月，但首季相對去年同期 5.2 億元，將明顯成長。

錩新的揚聲器導磁零組件主要客戶為 JBL、哈門卡登等汽車高級揚聲器，多數為高級車的標準配備。