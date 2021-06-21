漢翔民用、軍機二大業務加持 營運動能升溫

隨著歐美陸續解封，航空市場築底復甦，漢翔 (2634-TW) 指出，A320、A220、737 等相關專案蓄勢待發，機匣模組製造中心近期零組件陸續通過認證、6 月投產，同時，新式高教機規劃今年交付首架，並開始量產，營收動能逐漸轉強。

漢翔第一季每股虧損 0.28 元，是歷來單季虧損最多，不過，4-5 月營收逐漸升溫，前 5 月合併營收 84.88 億元，已轉為正成長 0.43%。

漢翔指出，據 IATA 預估，今年全球航空需求預估年增 50%，有望恢復到 2019 年水準的一半，其中，以單走道客機需求優先回升，目前 A320、A220、737 等相關專案蓄勢待發。

據了解，漢翔機匣四、五廠已取得高精度熱段組合件承製權、中心渦輪機架組合件訂單，隨著新增產能投產，法人看好訂單將逐漸回升，目前全球航空客運產業的國際線需求僅恢復 20%，但國內線需求已恢復 70%，航空客運需求漸入佳境。

法人估，隨著民用業務逐漸走出谷底，今、明年漢翔民用業務營收將分別成長 10%、25%。

另一方面，漢翔說明，A2 原型機去年 12 月 25 日完成首飛，今年 3 月 2 日已由董事長胡開宏親自同乘驗證國機國造成果，預計今年將可交付首架，並進入量產階段，預計至 2026 年底前完成 66 架交機，挹注新營收動能。