〈國內疫情升溫〉台中銀大同分行一內勤員工確診 全行進行採檢

台中銀行 (2812-TW) 今 (27) 日表示，於 5 月 25 日晚間接獲通報知居住台北市一名員工確診新冠肺炎，確診者為台北市大同分行內勤員工，工作上未接觸客戶，且自 5 月 20 日起已居家辦公，研判是受同住確診父親所感染，台中銀也請該分行所有同仁進行採檢，且將負擔所有費用，嚴謹面對員工健康問題，也啟動備援確保營運不中斷。

台中銀表示，為維護同仁及客戶健康並降低感染風險，該分行已張貼公告周知客戶，並請專業消毒公司於 5 月 26 日上班前完成全面性清潔消毒，與確診者曾接觸的人員自 5 月 26 日至 6 月 8 日全數居家自主健康管理，另調派備援組及其他分行人力支援，維持該分行持續營運不中斷，同時對確診同仁提供最大協助，也請該分行所有同仁接受採檢，相關費用由行方負擔。

台中銀行表示，自去年初疫情爆發以來，該行內部即訂定完整疫情通報及應變機制，隨時掌握外部最新疫情發展及行內人員狀態；自今年 5 月 5 日起即啟動總行單位異地辦公，5 月中疫情快速擴散，提升至第三級警戒，為保持金融服務不中斷，該行除擴大全行異地辦公規模外，亦同步執行居家辦公、彈性分流上下班、分組輪流上班、各項會議全面視訊化、總行大樓辦公室分層管制等措施，以減少人員接觸交流染疫風險。

台中銀行強調，體認員工為公司重要資產，除提供基本防疫物品如酒精、口罩、面罩給員工使用外，另外也提供檢測費用補貼、自費疫苗費用補貼、疫苗接種假等關懷措施，提供員工必要的協助，讓員工無後顧之憂提供民眾在疫情期間的金融服務需求。

台中銀行也呼籲民眾多使用網路銀行 / 行動銀行等數位金融交易平台，進行各項金融交易，盡量減少不必要外出，降低染疫風險，共同打贏抗疫戰爭。