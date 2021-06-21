收視行為走向聯網電視 LiTV一站式服務打造家庭影視娛樂中心

全台灣持續進行防疫作戰，宅在家的民眾重返電視收看新聞，來關注疫情最新發展，同時，在網絡上追劇、看電影、看 YouTube 的行為，也正逐漸移轉到電視上，LiTV 指出，透過 CTV 聯網電視或 OTT 機上盒的方式，消費者可以瀏覽任何想看的影音內容。

大螢幕的優質影音體驗，讓電視重新回到家庭中心，家人可聚在一起看電視的美好時光，5 月 LiTV 400 台 CTV 電視頻道的觀看時數成長 70%，除了看電視新聞的需求暴增，戲劇、電影觀看時數也成長逾 30%；在停課影響下，兒童、動漫影片的觀看時數更成長超過 40%，顯示透過 CTV 觀看內容的消費者會越來越多，且黏著度越來越高。

根據 LiTV 調查，如果不包含中華電信 MOD，有 70% 以上的受訪者家中至少有一種 CTV 裝置，包含有線電視廠商的雙模機、單純的智慧電視、OTT 機上盒、Apple TV，甚至是具備連網功能的遊戲主機，代表台灣的消費者在電視上觀看 OTT 串流影音的行為越來越普及。

從調查數據中可看出台灣家戶的收視習慣，家裡安裝 Cable 有線電視與使用 CTV 裝置來看 OTT 服務，兩者之間並不互相排斥，不同於國外有線電視剪線潮，在台灣的家庭中，家中年長者仍習慣透過有線電視收看高收視率的台灣本土劇或新聞台，而家中其他較年輕的成員，透過不同聯網電視載具，收看 OTT 或其他網路串流影音內容。

LiTV 指出，高達 89% 的受訪者曾在電視上使用過 OTT 串流影音平台服務，前五名分別是 YouTube、Netflix、愛奇藝、LiTV 以及 Line TV。尤其 YouTube 及 Netflix 更是受到 25-34 歲族群喜愛。本土串流影音龍頭 LiTV 立視線上影視在 CTV 聯網電視使用率位居第四名，在 CTV 的平台上， LiTV 更受到 35 歲以上族群偏好。

不同於其他 OTT 平台，LiTV 不僅滿足消費者追劇的需求，也提供 400 台電視頻道等多元影音內容服務，新聞、體育、動畫、親子、財經、宗教，整合市面上現有的 22 個即時專業新聞台，百台的戲劇與綜藝頻道，強片熱播的電影台，體育賽事的 LIVE 直播，並加入串流影音戲劇節目，讓用戶一站式滿足全方位的需求。

調查也顯示，60% 消費者認為使用 CTV 聯網電視的主要原因為獲得更好的體驗，近 40% 認為能和家人朋友一起看，代表民眾收視習慣正在轉變，關鍵在於電視的大螢幕、高畫質與聲光效果，可以帶來舒適的觀影體驗，在家使用的滿意度遠勝於手機、平板或電腦。

再者，回到電視「家庭影視娛樂中心」的本質，民眾從電視螢幕收看節目的需求很難被其他設備取代，差別只在於節目的來源不同，以前只能用電視收看有線或無線頻道的節目，現在則是可以主動地隨選隨看 OTT 內容，且操作介面更簡潔友善。



