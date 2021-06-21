〈國內疫情升溫〉葡萄王捐增逾千箱能量飲 挺第一線醫護

國內本土疫情升溫，全國進入三級警戒狀態，國內保健品大廠葡萄王 (1707-TW) 力挺第一線防護人員，捐增逾千箱能量飲料，並捐增百萬元至偏鄉弱勢團體。

葡萄王為桃園在地企業，協助桃園市政府，捐贈 100 箱 PowerBOMB 爆能能量飲及 50 箱黃金康貝特能量飲，幫助第一線救護人員補充體力。

針對雙北醫護人員與隔離者，葡萄王參與 Power Drink 請支援收飲活動，並加入凱薩飯店防疫旅館戰疫包計畫，合計捐贈超過 1450 箱 PowerBOMB 爆能能量飲料，支持醫護人員、隔離指工作所需的體力補給。

葡萄王偕同多個非營利組織，關心弱勢兒少與心智障礙者照護，至今累計捐贈近百萬元，提供營養食品、防疫物資，遠端學習器材等。此外，受疫情影響生計的農業鄉鎮，葡萄王捐贈新竹五峰鄉公所黃金康貝特能量飲、樟芝王菌絲體膠囊等保健食品，並發起媒合公司員工與五峰鄉在地小農，二周的時間採購共計 60 箱防疫蔬菜箱。

董事長曾盛麟表示，面對台灣首度進入三級警戒的疫情危機，葡萄王秉持取之社會、用之社會的經營理念，盡企業最大努力，持續與相關單位在防疫工作進行連結，並配合不同的防疫需求，整合與輸出企業資源，成為台灣社會防疫最堅強的後盾。