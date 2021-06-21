〈國泰金經濟調查〉疫情嚴峻 逾半數民眾看壞未來半年更難找工作

國泰金 (2882-TW) 今 (21) 日公布 6 月國民經濟信心調查結果，受疫情升溫進入第三級警戒影響，超過三成民眾認為對工作衝擊很大，業務量與工時減少一半以上，超過五成民眾認為，未來半年就業市場將更困難。

因應本土疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心自 5 月 19 日起提升全國疫情警戒至第三級，國泰金本次調查結果顯示，疫情升溫對 33.7% 民眾的工作狀況與型態衝擊很大，業務量與工時減少一半以上。

不過有 44.4% 民眾衝擊不大，其中 23.8% 民眾工作型態不變，20.6% 則改為居家辦公；而有超過一成、11.9% 的民眾，則業務量不減反增，僅 10% 民眾的工作情況與型態完全沒受疫情升溫影響。

疫情升溫讓部分行業大受衝擊，因此 6 月就業現況指數急降到 - 70，有 75.2% 民眾覺得現在找工作比過去半年困難，創 13 個月新高；亦有 55.8% 民眾覺得未來半年找工作會比現在更難。

消費部分，在疫情升溫下，有 59.2% 的民眾對於超市與賣場的民生日用品的添購或使用量最多，17.6% 的民眾比較依賴外送平台，11% 民眾則對於電腦或視訊設備的使用量最多，另有 7.2% 民眾選擇消費線上遊戲與網劇等居家娛樂。