〈國內疫情升溫〉政院評估因疫情身亡發10萬元慰問金 下周決定

國內今 (18) 日新增 187 例 COVID-19 本土確定病例，以及 21 例死亡。近來 AZ 疫苗擴大施打，疫苗不良事件通報系統 (VAERS) 已收到 25 例接種後死亡的報告，其中 20 例發生在 75 歲以上長者。因此，立法院黨團協商，要求衛福部提供因疫情死亡者每人 10 萬元的喪葬補貼，對此，行政院表示將納入評估，並於 24 日院會做出決定。

指揮中心表示，今日新增的 187 例本土病例，為 83 例男性、104 例女性，為連續 6 天低於 200 例。個案分布以新北市 76 例最多，其次為台北市 71 例，苗栗縣 26 例，桃園市 6 例，基隆市 4 例。

5 月 11 日至 6 月 16 日累計公布 12210 位確診個案，已有 6873 人解除隔離，約為 56.3%。此外，今天也新增 21 例死亡，自 2020 年起累計達 518 例死亡病例。

立法院今天審查紓困特別預算追加案，黨團協商決議，要求衛福部提供因染疫身亡的民眾，每人 10 萬元的喪葬補貼，行政院表示會予以尊重，做相關研擬與回應，相關評估與紓困精進方案在 24 日的院會做出決定，但發言人羅秉成強調，慰問金與國賠無關，主要是表達慰問之意，與國家負賠償責任的定義是不同的。

為保障國人接種疫苗權益，指揮中心表示，持續監測疫苗接種後不良事件，並於今日邀集專家就 VAERS 通報的死亡個案進行討論。截至目前為止，尚未有死亡個案被判定為與疫苗相關。

統計至 17 日止，國內接種 AZ 新冠疫苗共計 127 萬 3121 人次，其中 22 萬 9566 人次為 75 歲以上長者。目前 VAERS 已收到 25 例接種後死亡的報告，其中 20 例發生在 75 歲以上，個案絕大多數均為高齡長者且有慢性疾病；部分個案經司法相驗解剖後，初步死因與心血管疾病或慢性病史相關。

為協助醫療院所照護重症個案、降低死亡率，指揮中心將成立 COVID-19 重症個案臨床處置專家諮詢小組，由台大醫院新竹台大分院院長余忠仁擔任召集人，邀集 22 位專家擔任諮詢委員，並建立平台，自 21 日起定期於星期一至五，每日晚間 6 至 8 時，召開線上重症病例諮詢會議，提供各醫療院所臨床重症個案處置意見，預定每次會議時間約為 2 小時。